Нетаняху: Иран стои зад двата опита за убийство на президента Тръмп

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Иран, че стои зад двата неуспешни опита за убийство на президента Доналд Тръмп по време на третата му президентска кампания през миналата година, предаде New York Post.

В интервю за Брет Байер от Fox News, Нетаняху определи Тръмп като „най-голямата заплаха“ за Техеран и ядрените амбиции на иранския режим. „Тези, които скандират "Смърт за Америка", се опитаха да убият президента Тръмп два пъти“, заяви израелският премиер във връзка със скорошните удари между Израел и Иран през уикенда. Той отправи призив към американския народ, подчертавайки необходимостта от твърди действия срещу Иран: „Желаете ли тези хора да разполагат с ядрени оръжия и средства да ги доставят до вашите градове? Разбира се, че не. Ние защитаваме себе си, но и целия свят.“

не скри изненадата си от твърденията на Нетаняху и поиска премиера да даде повече подробности. „Току-що казахте, че Иран е направил опит да убие президента Тръмп два пъти. Разполагате ли с доказателства, че тези опити идват директно от Иран?“, настоя водещият на Fox News. „Чрез свои посредници – да. Чрез собствените си канали – да. Те искат да го убият“, отговори Нетаняху.

