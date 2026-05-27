Министър Василев ще дигитализира България

Иван Василев: Дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет

27 май 2026, 15:55
Източник: БТА

"С обединението на две министерства ще сложим край на изкуственото разделение на иновации и дигитализация", каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи новата структура на министерството на брифинг.

Според него резултатът от това обединение е институция с един глас, с едно темпо, което ще бъде със скоростта на бизнеса, а не на бюрокрацията. 

По думите му политиката на правителството е ясна - ускорен и устойчив икономически растеж, базиран на иновации.

Василев посочи, че е заварил две министерства с 19 дирекции, 589 служители и 70 незаети щатни бройки, дублиращи се функции, както и ниско ниво на дигиталните услуги. Новата структура на министерството ще се състои от 8 дирекции и ще бъдат оптимизирани 120 бройки.  

Министърът акцентира, че данните са разпръснати не само из индустриите. Оказва се често, че чувствителни данни на правителството са в ръцете на частни фирми, което е голям риск, каза той. 

От думите на Василев стана известно, че е заварена и разпокъсана иновационна екосистема, инструментите за насърчаване на компаниите не винаги работят в синхрон, предприемачите нямат ясен процес, който да следват, за да развият идеята си в успешен бизнес.

"Похарчени са десетки милиарди през години с незадоволителен резултат. През следващата седмица ще представим и първата версия на платформата "Сигма", която разработваме, в която ще видите по разбираем начин всичките тези пари къде са отивали", каза той. 

"Визията ни е България да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност. До 2030 г. България да се утвърди като европейски лидер в дигитализирането на публичния сектор, иновационен хъб, където администрацията работи за гражданите и бизнеса", посочи министърът. 

Той допълни, че за да бъде постигната тази визия, са набелязани няколко стратегически приоритета. По думите му на първо място това е изграждането на иновационна икономика. Искаме да повишим темпото на технологичния растеж.

"Държавата да се превърне в ускорител на иновациите. Вече трябва да е норма да можеш да създадеш бизнес за един ден", заяви Василев и подчерта, че дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет. 

"Уверен съм, че с предложената от нас структура и екип ще успеем в рамките на този мандат да постигнем тази визия и тези стратегически приоритети", допълни Василев.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
