А мериканският президент Доналд Тръмп беше подложен на остри критики от демократите в Сената заради коментар, окачествен като „отвратителен” и „срамен”, по отношение на конгресмена от Демократическата партия Илхан Омар. Бърни Сандърс и Елизабет Уорън – и двамата кандидати за номинацията на Демократите за президент, нападнаха държавния глава на САЩ.

В събота Тръмп сподели в Туитър видео с изказване на конгресмена от Минесота Илхан Омар, която е мюсюлманка.

„Илхан Омар е лидер, който притежава сила и кураж. Тя няма да се подаде на расизма и омразата на Тръмп. Ние също. Отвратителните и опасни нападки срещу нея трябва да спрат”, отговори Сандърс.

Ilhan Omar is a leader with strength and courage. She won't back down to Trump's racism and hate, and neither will we. The disgusting and dangerous attacks against her must end. — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2019

„Президентът насажда омраза към избрана жена, конгресмен – и съответно към цяла група американци, въз основа на тяхната религия. Това е отвратително. Това е срамно. И всеки избран лидер, който отказва да заклейми подобни действия, трябва да понесе отговорността за тях”, написа от своя страна Уорън в Туитър.

The President is inciting violence against a sitting Congresswoman—and an entire group of Americans based on their religion. It's disgusting. It's shameful. And any elected leader who refuses to condemn it shares responsibility for it. — Elizabeth Warren (@ewarren) April 13, 2019

Тръмп критикува конгресмен Омар, която е мюсюлманка, след като в публичното пространство се появи нейно изказване за исламофобията, с която са се сблъскали мюсюлманите след 11 септември.

Във видеото, споделено от Тръмп, Омар говори пред Съвета за американо-ислямски отношения миналия месец. В речта си тя описва атаките от 2011 година срещу Световния търговски център като „някакви хора, направиха нещо”. Във видеото има и кадри на точния момент, в който отвлечените самолети се удрят в Кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Под видеото Тръмп е написал: „Ние никога няма да забравим”.

Нито видеото, нито туитът на Тръмп обаче съдържат пълния цитат от речта на Омар, за да се разбере контекстът на казаното от нея.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

Конгресменът всъщност заявява пред Съвета за американо-ислямски отношения, че правата на много мюсюлмани са били накърнени след терористичните атаки, и призовава към действия.

„От твърде дълго живеем с мисълта, че сме втора ръка граждани, честно казано – аз съм уморена да се чувствам така и всеки един мюсюлманин в тази страна трябва да се чувства така”, казва Омар в речта си на 23 март. „Този Съвет беше създаден след 11 септември, защото те разбраха , че някакви хора, направиха нещо и след това всички ние започнахме да губим гражданските си права.”

Всъщност Съветът за американо-ислямски отношения е основан през 1994 година, но членовете му драстично се увеличават след атаките срещу Кулите близнаци.

Междувременно Тръмп обяви, че сериозно обмисля да изпраща нелегалните имигранти в онези градове, които отказват да ги предават за депортиране. Т. нар. градове – „убежища”, които той има предвид, обикновено се управляват от кметове от Демократическата партия, които не са съгласни с политиката му към имигрантите.

Тръмп заяви в петък: „Ще изпратим нелегалните имигранти в градовете – „убежища”. Калифорния, разбира се, винаги казва: „Ние искаме повече хора”. И те искат повече хора в техните градове – „убежища”. Ние ще им дадем повече хора. Можем да им дадем много. Можем да им осигурим неограничено количество. И да видим дали ще са щастливи.”

