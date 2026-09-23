Свят

Москва няма да прави „пауза“ във войната с Украйна

Лавров обвинява Европа, че иска да използва спиране на бойните действия, за да помогне на Украйна

Николай Киров Николай Киров

23 септември 2026, 20:49
Москва няма да прави „пауза“ във войната с Украйна
Източник: AP/БТА

М осква няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от „Франс прес“. 

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва евентуално спиране на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

По-рано днес руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от „Ройтерс“.

Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

Лавров: Русия ще продължи войната в Украйна докрай

Министерството посочи, че Лавров е подчертал необходимостта от възстановяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.

Преди това украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Вчера в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Сахатчиев, Александър Евстатиев    
Сергей Лавров Война в Украйна ООН
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