Мерц се чуди как да опази плана за отбрана срещу Русия от АзГ

И зплашени от руската инвазия в Украйна, германските военни през 2024 г. изготвиха план от 1000 страници за действие, в който се описва как да се реагира на евентуална руска атака в Източна Европа, съобщава "Ню Йорк Таймс“.

Висшите ръководители на 16-те федерални провинции на Германия са сред малкото правителствени служители, на които е предоставен достъп до този секретен документ, неофициално наричан "Оплан“, предава "Фокус“.

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В момента федералното правителство на Германия, начело с канцлера Фридрих Мерц, се готви да ограничи този достъп.

Това се прави, за да не се допусне запознаването с този план на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (АзГ), която е привърженик на Москва и наскоро спечели изборите в малката източна провинция Саксония-Анхалт.

АзГ се опитва да сформира коалиционно правителство, за да дойде на власт в Саксония-Анхалт тази есен. Според трима високопоставени служители, запознати с хода на обсъжданията, военното ръководство се опасява, че в случай на успех партията може да предаде този план на Русия.

Говорител на Министерството на отбраната на Германия отбеляза, че ведомството преценява коя информация, свързана със сигурността, се нуждае от защита, но отказа да предостави допълнителни подробности.

"Би било напълно недемократично и невъзможно да се оправдае пред избирателите укриването на разузнавателна информация от партията поради необосновани и бездоказателни обвинения“, заявява говорителят на АзГ Йорк Херман.

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Тези планове могат да нарушат равновесието на федералната система на Германия, която е създадена след Втората световна война с цел разпределение на правомощията между федералното правителство и правителствата на провинциите, както и предоставяне на определено ниво на автономия на регионите в Германия.

В рамките на тази система всяка германска провинция разполага със собствена разузнавателна служба. При това тези служби получават широк спектър от информация от федералните разузнавателни органи.

Длъжностните лица в националното правителство на Мерц – коалиция, оглавявана от неговата консервативна Християндемократическа партия – се стремят да ограничат достъпа на партията АзГ до поверителна информация, тъй като я считат за екстремистка организация.

Това е и опит да се успокоят съюзниците на Германия, които изразиха пред Берлин дълбока загриженост относно приятелските отношения на АзГ с Москва.

Тези стъпки могат да станат повод за съдебно обжалване от страна на партията, която твърди, че водещите партии в страната се опитват да подкопаят демокрацията, като игнорират волята на избирателите и ограничават правомощията ѝ в правителството.

Преди изборите германският министър на отбраната Борис Писториус заяви пред "Билд“, че няма да споделя военна разузнавателна информация с правителство, оглавявано от АзГ.