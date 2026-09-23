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Зеленски обяви, че Украйна е готова за примирие в Черно море

Украинският президент произнесе реч и на срещата на върха в ООН на украинската инициатива "Кримска платформа"

Николай Киров Николай Киров

23 септември 2026, 20:25
Зеленски обяви, че Украйна е готова за примирие в Черно море
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви пред световни лидери, че Украйна е готова за "прекратяване на огъня в Черно море, основано на предложенията на Египет, Индия и Турция", и добави, че сега е ред на Русия да отговори, предаде "Ройтерс".

Украинският президент произнесе реч и на срещата на върха на украинската инициатива "Кримска платформа", която се състоя в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, събрала световни лидери, и преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно руската война в Украйна, и преди да се обърне по-късно днес към Общото събрание на ООН.

Украйна, която се опасява, че Русия планира да бомбардира електроенергийни и отоплителни съоръжения с ракети и дронове тази зима, настоява за прекратяване на огъня, обхващащо атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море.

Зеленски: Черно море не принадлежи на Русия, защото там има и други държави

Зеленски заяви, че Египет, Индия и Турция са очертали варианти за възстановяване на безопасното корабоплаване за търговските кораби в Черно море, където превозът на товари е почти в застой поради интензивните атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура и от двете страни.

"Много (страни) вече обединиха усилията си за осигуряване на продоволствена сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече ни предложиха варианти, които са изложени на хартия. Ние подкрепяме пътя, който може да доведе до сигурност, и сега очакваме отговора на Русия", заяви Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

"Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, ако Русия също е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде, а Русия трябва да започне с това да уважава другите. А основното уважение към света започва с прости неща: продоволствена сигурност, енергийна сигурност и правото на хората да живеят без страх", заяви президентът на Украйна.

Водещите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на Черноморския регион за доставки на пшеница, изпитват трудности при осигуряването на доставки. Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст.

Зеленски предложи прекратяване на огъня с Русия

Зеленски, който се обърна към Общото събрание на ООН днес, се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп и заяви, че са двамата са обсъдили въпроса за спиране на огъня между Русия и Украйна по отношение на цели, свързани с енергетиката.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров днес, че както Русия, така и Украйна са изразили интерес към частично примирие, засягащо зърното и енергетиката.

Кремъл засега не е подкрепил публично предложенията.

Преди срещата между Лавров и Рубио Кремъл заяви, че няма основания за по-широки мирни преговори за Украйна, като в същото време посочи, че остава отворен за такива преговори.

"Засега няма предпоставки за преминаване към мирни преговори, въпреки че ние от наша страна оставаме отворени за мирни преговори“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Зеленски заяви вчера, че би бил готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на тристранна среща с Тръмп.

Украинският президент каза, че пълното възстановяване на нормалния живот, основан на международното право, е възможно само ако териториалният суверенитет на Украйна бъде напълно възстановен, включително и над Крим, посочва "Укринформ".

"Това незачитане (на международното право) започна през 2014 г., когато Русия нахлу в Крим. Не може да има пълно възстановяване на нормалността без Крим, без възстановяване на сигурността, защита на хората и човешкия живот, освобождаване на задържаните от Русия затворници и връщане към основните принципи на международното право. Териториалната цялост има значение, суверенитетът на държавите има значение, човешкият живот имат значение. И Русия трябва да научи това", добави Зеленски.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Володимир Зеленски Черно море Война в Украйна
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