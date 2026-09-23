Свят

Младеж загина при падане от Колизеума в Рим

Загиналият при трудовата злополука работник е идентифициран като Андреа Морети

Николай Киров Николай Киров

23 септември 2026, 18:57
Младеж загина при падане от Колизеума в Рим
Източник: БТА

П оредна трудова злополука стана през нощта в Колизеума, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Около полунощ 22-годишен работник, висящ на въже, е монтирал нова осветителна система на паметника, когато пада от около 10 метра височина. 

Въпреки опитите за реанимация от страна на спешния медицински екип, той умира. 

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На място са пристигнали карабинери и следователи, както и съдебен лекар, дежурен прокурор и представители на Инспекцията по труда и Здравната инспекция.  

Загиналият при трудовата злополука работник е идентифициран като Андреа Морети. Той е бил специалист по височинни дейности с въжета. 

Археологическият парк „Колизеум“ и Министерството на културата съобщиха новината за инцидента. 

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В знак на траур ръководството на парка реши да затвори за посетители за през деня секцията на втория етаж, където е станала злополуката Въпреки това районът не е отцепен от съдебните органи, които в момента работят по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Виктор Турмаков    
трудова злополука Колизеум Италия
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