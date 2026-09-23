Младеж загина при падане от Колизеума в Рим

П оредна трудова злополука стана през нощта в Колизеума, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Около полунощ 22-годишен работник, висящ на въже, е монтирал нова осветителна система на паметника, когато пада от около 10 метра височина.

Въпреки опитите за реанимация от страна на спешния медицински екип, той умира.

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

На място са пристигнали карабинери и следователи, както и съдебен лекар, дежурен прокурор и представители на Инспекцията по труда и Здравната инспекция.

Загиналият при трудовата злополука работник е идентифициран като Андреа Морети. Той е бил специалист по височинни дейности с въжета.

Археологическият парк „Колизеум“ и Министерството на културата съобщиха новината за инцидента.

27-годишен мъж загина при трудова злополука

В знак на траур ръководството на парка реши да затвори за посетители за през деня секцията на втория етаж, където е станала злополуката Въпреки това районът не е отцепен от съдебните органи, които в момента работят по установяване на обстоятелствата около инцидента.