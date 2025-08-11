Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон, окръг Колумбия, в подкрепа на местните и федералните правоприлагащи органи, предаде Ройтерс.

"Столичното полицейско управление и федералните власти ще бъдат подкрепени в усилията, наистина големи усилия, от 800-те военнослужещи от Националната гвардия на Вашингтон, които ще разположим. И много повече, ако е необходимо, много повече", заяви Тръмп.

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет добави, че се очаква въпросните служители на Националната гвардия да пристигнат в столицата през следващата седмица.