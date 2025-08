Доналд Тръмп ще построи нова бална зала в Белия дом за $200 млн

Б елият дом обяви проект за изграждане на нова бална зала на стойност 200 милиона долара , изпълнявайки дълго изразяваното желание на американския президент Доналд Тръмп.

Новата бална зала ще бъде част от „модернизираното“ източно крило на Белия дом, където в момента се намират офисите на първата дама Мелания Тръмп и други важни административни звена.

Средствата за проекта ще бъдат предоставени директно от Доналд Тръмп и донори, които за момента остават анонимни, като строителството се очаква да започне през септември, според прессекретаря Каролайн Лийвит.

Президентът Тръмп многократно е обещавал да създаде „красива“ бална зала в Белия дом и още през 2016 г. предложи да дари 100 милиона долара за това по време на администрацията на Барак Обама, което тогавашният президент отхвърли.

White House unveils plans for $200m new ballroom https://t.co/fA1rINYE1y

На брифинг пред журналисти в Белия дом в четвъртък Лийвит определи новата бална зала като „много необходимо и изящно допълнение“ с площ около 90 000 квадратни фута (8 360 кв. м) и капацитет от приблизително 650 места.

В момента много от официалните събития в Белия дом се провеждат в Източната стая, която може да побере около 200 души. Новата бална зала, допълни Лийвит, ще премахне нуждата от използването на „голяма и грозна палатка“ за държавни вечери и други мащабни мероприятия, които понякога включват световни лидери.

Според Лийвит строителството вероятно ще приключи „много преди“ края на мандата на Тръмп през януари 2029 г.

„Президентът и администрацията на Тръмп са напълно ангажирани да работят с подходящите организации за опазване на специалната история на Белия дом, като същевременно изграждат красива бална зала, която бъдещите администрации и поколения американци ще могат да оценят“, заяви началникът на щаба Сузи Уайлс.

Предоставените от Белия дом изображения показват, че новата бална зала ще съответства архитектурно на останалата част от сградата, със суперѝнтериор, включващ полилеи и богато украсени колони.

„Белият дом има традиция да бъде разширяван, за да отговори на променящите се нужди на главния изпълнителен директор на нацията“, каза Лесли Грийн Боуман, който е служил при четирима президенти в Комитета за опазване на Белия дом, в интервю за BBC.

„Надявам се и вярвам, че всички предложени промени ще почетат и запазят съществуващите стени, които са били свидетели на толкова много история. Те са ценни носители на нашето наследство като демокрация.“

Офисите, разположени в източното крило в близост до бъдещото строителство – включително това на първата дама Мелания Тръмп – ще бъдат временно пренасочени.

Президентът Тръмп многократно е изразявал желанието си за нова бална зала като част от цялостния ремонт на Белия дом, където вече бяха монтирани два големи пилона за знамена, добавени бяха нови златни декоративни елементи в Овалния кабинет, а също така бяха обновени настилките и булдозерите в прочутата Розова градина.

„Никога не е имало президент, който да е добър в балните зали“, каза Тръмп на събитие в Белия дом в четвъртък. „Аз съм добър в изграждането на неща.“

Той добави, че „винаги е трябвало да се ползват палатки“ за големи събития в Белия дом, които той определи като катастрофални. „Това не е красива гледка.“

По-рано тази седмица, по време на среща в Шотландия с председателя на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен, Тръмп каза, че „строим страхотна бална зала в Белия дом“.

A new $200M White House ballroom to break ground in September, the first major upgrade since 1948 https://t.co/VgBYMzRqgl