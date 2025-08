Кой е Дмитрий Медведев, руският военен ястреб, който вбеси Доналд Тръмп?

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев предизвика остра размяна на реплики в социалните мрежи, която накара американския президент Доналд Тръмп да заяви, че е наредил преместването на две американски ядрени подводници, пише Reuters.

Кой всъщност е Медведев, какъв е неговият политически път и какво влияние има днес?

Дмитрий Медведев беше избран за президент на Русия през 2008 г., когато Владимир Путин не можеше да се кандидатира отново, поради ограничението от два последователни мандата според тогавашната конституция. Медведев управлява Русия в продължение на четири години, докато Путин заемаше поста министър-председател. Въпреки това, анализатори както в Русия, така и на Запад, предполагаха, че реалната власт продължава да бъде в ръцете на Путин. Двамата си размениха местата след президентските избори през 2012 г. – ход, който предизвика масови опозиционни протести в страната.

Медведев, син на двама университетски преподаватели, е завършил право и е работил известно време в частния сектор. Висок около 1,62 м и с мек, умерен тон на изказ, съвременниците му го описват като образован, културен и рационален човек.

Когато пое президентския пост, той бе възприет от Запада като потенциален реформатор – лидер с модерно мислене, склонен да търси сближаване със САЩ. През 2009 г. Медведев подписа със своя американски колега Барак Обама договора START за съкращаване на ядрените арсенали.

Но президентството му беше белязано и от кратка, но интензивна война с Грузия през 2008 г. Освен това, Медведев не изпълни обещанията си да се справи с корупцията, да укрепи върховенството на закона, да даде повече роля на гражданското общество и да диверсифицира икономиката, доминирана от петролната и газовата индустрия.

