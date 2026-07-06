България

Обвиниха жените, пребили жестоко медицинска сестра в Разлог

Медицинската сестра е получила разкъсно-контузна рана, отоци, кръвонасядания по главата и тялото, както и мозъчно сътресение

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 16:39
Обвиниха жените, пребили жестоко медицинска сестра в Разлог
Източник: Георги Димитров/Vesti

Р айонната прокуратура в Благоевград внесе обвинителен акт срещу две жени, на 60 години и на 52 години, за причиняване на телесна повреда на медицинска сестра по време на изпълнение на службата ѝ.

Инцидентът се случи на 12 октомври 2025 година, когато двете отишли във Филиала за спешна медицинска помощ в Разлог, тъй като едната имала оплаквания от изтръпване на пръст. След преглед лекарят установил, че артериалното ѝ налягане е нормално, и ѝ назначил инжекция с диазепам. Тя била помолена да изчака в коридора, за да подейства медикаментът.

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По-късно от чакалнята се чули викове, свързани с недоволство от оказаната медицинска помощ. Медицинските служители подали сигнал до полицията чрез паник-бутон и телефонно обаждане.

Скоро след това двете жени нахлули в противошоковата зала, проявявайки агресивно поведение и отправяйки обиди към медицинския персонал. Едната от тях започнала да снима с телефон. Когато медицинската сестра се опитала да спре заснемането, двете жени я нападнали, нанесли ѝ множество удари с ръце, дърпали и блъскали, в резултат на което сестрата изгубила равновесие и паднала. Побоят продължил с удари по главата и тялото.

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Съдебната експертиза установила, че медицинската сестра е получила разкъсно-контузна рана, отоци, кръвонасядания по главата и тялото, както и мозъчно сътресение. Повредите са класифицирани като лека телесна повреда.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Нападение над медицинска сестра Телесна повреда Спешна помощ Разлог
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Обвиниха жените, пребили жестоко медицинска сестра в Разлог

Обвиниха жените, пребили жестоко медицинска сестра в Разлог

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