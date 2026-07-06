БезГранично

Защо много чужденци не остават да работят в Германия

Страната полага все повече усилия да привлече чуждестранни специалисти

6 юли 2026, 16:49
Защо много чужденци не остават да работят в Германия
Източник: istock

"Този, който иска успешно да привлече хора, трябва да знае и какво би ги накарало да си тръгнат. Става дума за трайното задържане чрез справедливи шансове, надеждни административни процедури, добра подкрепа и обкръжение, което позволява на хората да имат дългосрочни перспективи." Това е заключението на Лаура Госнер от Института по пазара на труда и професионалните изследвания по темата за квалифицираните кадри, които бързо напускат Германия, съобщава Deutsche Welle.

Организацията е провела допитване сред хора между 18 и 65 години, пристигнали във Федералната република до април 2025 година. Целта на проучването: да се установи защо бързо след това са си тръгнали и кои са били основните причини. От допитването става ясно, че водеща роля са изиграли семейните отношения. Дискриминационни прояви също биват посочени като причина. Много от факторите са зависими от политиката - например бюрокрацията, жилищният въпрос или овладяването на езика.

Младите предпочитат Испания или Швейцария

Но кои са хората, които най-често си тръгват от Германия? "Това по правило са по-младите. Те са живели по-кратко в Германия и по-често имат партньори и деца в чужбина. Освен това рядко знаят немски, но пък имат отлични познания по английски", казва за ДВ експертката от Института по пазара на труда Тереза Кох.

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60% от онези, които отново са напуснали Германия, се връщат в родните си страни, но останалите 40% отиват в други държави. Най-предпочитани са Испания, Швейцария, Италия и Хърватия. "По отношение на квалифицираните специалисти ние се конкурираме с другите европейски страни", посочва Юлия Косякова, ръководителка на отдела по миграция, интеграция и международни пазарни изследвания в института.

Бюрокрацията е една от основните пречки

Много от критиките, които напусналите Германия отправят, не са нови: твърде тромавите процедури за обработка на документите за гражданство, за статута на престой в страната, за виза или за признаване на чуждестранните квалификации. Мигрантите често трябва да чакат дълго, докато германските служби отговорят на техните заявки. Посочват се и високите такси за обработка на документите, както и недостатъчната подкрепа, ако става дума за работа и кариера - например по линия на агенциите по труда, градските власти или работодателите.

Всичко това затруднява дългосрочното планиране, достъпа до работа, както и връзката с Германия, казва Лаура Госнер. Административните процедури оказват влияние върху плановете на имигрантите за бъдещето им в Германия. "Ако процедурата е твърде продължителна, неразбираема или трудно достъпна, мнозина се замислят за перспективите си за оставане", посочва експертката. "Виждаме, че мигрантите, които имат повече негативен опит с тези процедури в Германия, по-рядко се чувстват добре дошли в страната."

Източник: istock

Езикът остава ключът за германския трудов пазар

"Отговорът на въпроса защо след кратък престой в страната хората пак си стягат куфарите, е ясен", казва пред ДВ Тилман Франк, шеф на фирмата TalentOrange GmbH, която вече е ангажирала редица квалифицирани специалисти за работа в Германия. "Ако искаш да се установиш в Германия и в частност на пазара на труда, ключът е в езика", посочва той.

"Ако в Германия чужденецът има контакт с подходящите хора и владее езика в достатъчна степен, проблеми няма, но в противен случай - определено те ще са налице. Тогава вероятността хората да си тръгнат е относително висока. Затова се грижим да дадем възможност на нашите кадри да овладеят езика и да ги насочим към правилните за тях контакти. Тогава квотите на оставащите са много високи."

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Глад за болногледачи и гледачи на възрастни хора 

В момента възможности да заживеят в Германия търсят най-вече хора от Кения, Индия и Виетнам. В Кения министерството на труда форсира заминаването на млади безработни, а Индия и Виетнам се включват, защото за родителите там е привлекателен шансът децат им да придобият квалификация в Германия. Във Федералната република потребностите от кадри са високи особено в сферата на грижите за възрастни хора.

Затова Тилман Франк призовава правителството за насърчаване на обучението по немски още в родните страни. "Опитите да се дойде в Германия без познания по немски език не вършат работа в дългосрочен план. Така е и с международните студентски специалности, в които се учи на английски, а хората си мислят, че ще могат да работят без немски в Германия. Това обаче не функционира толкова добре."

Има и други проблеми - когато например кадрите от чужбина не получат адекватна позиция за работа в Германия. "Случва се например хора, които в родината си са работили в интензивни отделения на болници, в Германия да бъдат назначени като гледачи на възрастни хора." Това вероятно не удовлетворява за дълго някои от тях.

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Има ли вероятност за промяна?

Към всичко това се добавят и парадоксите на германската бюрократична джунгла, които препъват много от пристигащите. Случва се например двама чиновници да дадат две различни становища и срокове за едно и също искане за виза, казва Франк.

Затова професионалните консултации са задължителни, а все пак и политиците междувременно са разбрали, че международните специалисти освен да дойдат, трябва и да останат.

"Федералната агенция по труда въведе централна система, която е по-сигурна и надеждна. Предвижда се и създаването на агенция "Да работиш и да останеш" ("Work and Stay") на федерално ниво", посочва Франк.

Но в оперативен план липсата на административен персонал създава много затруднения. "Напредваме с дигитализацията, но много бавно и с индивидуалните усилия на отделни провинции или общини. Все още липсва единен подход."

Източник: Deutsche Welle    
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