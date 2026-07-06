Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

И талия разкритикува последната атака на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи срещу италианския премиер Джорджа Мелони преди срещата на върха на НАТО тази седмица.

В неделя Тръмп публикува в платформата си Трут сошъл обработено изображение, на което Мелони го гледа сякаш с обожание. Публикацията беше придружена от надписа: „Необходима е ограничителна заповед“.

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„Хората идват и си отиват, но отношенията остават“, коментира в отговор италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред телевизия „Скай“.

Външният министър Антонио Таяни, който отмени визита с САЩ след първата атака на Тръмп в Трут сошъл срещу Мелони, също посочи, че е „сигурен, че трансатлантическите отношения надхвърлят отделни коментари“.

Самата Мелони не отговори лично на поста на Доналд Тръмп.

Италианският премиер беше обект на нападка от Тръмп и миналия месец след срещата на върха на Г-7, когато той заяви, че Мелони го е „молила“ за обща снимка и че се е съгласил само защото „му станало жал за нея“.

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Тя категорично отрече тези твърдения и ги определи като „лъжи“.

После Тръмп заяви, че Мелони се опитала да се сдобри с него, само за да подобри рейтинга си в Италия.

„Тези постоянни, непредизвикани атаки са безсмислени“, заяви тогава Мелони.

„Това, че съм ваша приятелка, със сигурност не помага“, подчерта тя и добави: „Предлагам ви да се съсредоточите върху себе си“.

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Доскоро Мелони беше възприемана като един от основните европейски съюзници на Тръмп, като дори беше единственият лидер от ЕС, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г. Ключов вододел в отношенията им се оказа разминаването в позициите за конфликта с Иран. Италианското правителство отказа да подкрепи военните действия на САЩ, като не разреши използването на американски бази на италианска територия, по-конкретно ключовата военновъздушна база „Сигонела“ в Сицилия. Този ход беше възприет във Вашингтон като сериозно разграничаване от американската външна политика.