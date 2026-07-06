Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

Д оц. д-р Койчо Коев поема поста на главен ветеринарен санитарен инспектор на Република България. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, а заемането на длъжността е част от мерките за укрепване на системата за ветеринарномедицински контрол и повишаване на готовността за превенция и овладяване на заболяванията по животните. Главният инспектор ще координира дейностите по превенция, надзор и контрол на заразните болести по животните, изпълнението на националните ветеринарномедицински програми, както и сътрудничеството с компетентните институции и международните партньори, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните.

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит в областта на ветеринарната медицина. Завършва Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, а професионалният му път преминава през клиничната практика, научноизследователската дейност и университетското преподаване. Към настоящия момент Койчо Коев е доцент във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора и директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).



Научните му интереси са в областта на епидемиологията, инфекциозните болести по животните, зоонозите и концепцията „Едно здраве“ (One Health). Автор и съавтор е на над 50 научни публикации и член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).