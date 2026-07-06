Села в Монтанско със забрана за консумиране на водата от чешмите

М естната управа на община Георги Дамяново наложи забрана за използване на водата от чешмите в селата Георги Дамяново и Меляне за пиене и готвене, след като лабораторни изследвания на Българска агенция по безопасност на храните установиха завишено съдържание на арсен. Информацията беше официално съобщена пред БТА от секретаря на общината Иван Пешунов.

Проблемът беше открит през миналата седмица, след като експерти от БАБХ взеха проби от водоема, който захранва с питейна вода двете съседни села. Резултатите показаха, че нивото на арсен значително надвишава допустимите норми, което представлява сериозен риск за здравето на местните жители.

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Веднага след получаване на резултатите, общинската администрация реагира. Отпечата и разпространи листовки с предупреждения сред населението, а на обществени места бяха поставени писмени съобщения, които информираха хората за опасностите от консумиране на замърсената вода. Освен това, за да се гарантира пълна осведоменост, кметовете и общинските служители организираха срещи с жителите, на които бяха обсъдени причините за проблема и мерките за неговото решаване.

Иван Пешунов обърна внимание, че проблемът с питейната вода в Георги Дамяново и Меляне датира още от 2014 година, когато придошлите води на река Огоста разрушиха част от преградата на водоема, снабдяващ с вода двете села. Оттогава ВиК-Монтана не е успяла да осигури средства за ремонта на тази преграда. При всяко повишение на нивото на Огоста, най-често по време на проливни дъждове, водата от реката се смесва с тази от водоема, което довежда до остро повишаване на съдържанието на арсен в питейната вода.

Пешунов отбеляза, че е очаквано в предстоящите дни, поради предстоящото засушаване, нивото на Огоста да спадне, което би могло да нормализира съдържанието на арсен във водата. Въпреки това, докато това не стане, забраната за използване на водата от чешмите остава в сила.

Арсенът е изключително токсичен за човешкия организъм. Консумация на вода с високо съдържание на арсен може да предизвика остро отравяне, гадене, повръщане, коремни болки, диария, а в тежки случаи - дори смърт. При продължително излагане на ниски дози арсенът може да предизвика кожни промени, неврологични увреждания, сърдечно-съдови заболявания, както и ракови заболявания, особено на кожата, белите дробове, пикочния мехур и черния дроб. Арсенът може да предизвика и спонтанни аборти, вродени дефекти и нарушения в развитието на децата.

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Иван Пешунов подчерта, че от много години е известно, че водите на река Огоста съдържат високи нива на арсен. Затова вода от реката и от язовир "Огоста" край Монтана не се използва за пиене. Въпреки това, липсата на средства за ремонт на преградата на водоема продължава да е основният проблем. Очаква се местните власти да търсят алтернативни решения, включително и възможността за изграждане на нова инфраструктура, която да гарантира сигурна питейна вода за жителите на двете села.