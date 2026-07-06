Д-р Ваньо Видков поема председателството на Столичната лекарска колегия

У правителният съвет на Столичната лекарска колегия избра д-р Ваньо Видков за председател на колегията. Решението беше взето единодушно на заседание на ръководния орган.

Промяната в ръководството се налага поради избирането на досегашния председател д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса и след подадената от него на 02.07 2026 г.оставка като председател на СЛК. Съгласно Устава на колегията, д-р Видков ще довърши настоящия управленски мандат, който изтича през юни 2027 година.

До момента д-р Видков заемаше позицията на заместник-председател на УС на СЛК с ресор „Болнична помощ“, за който притежава доказан административен и съсловен опит.

Д-р Видков е утвърден специалист по анестезиология и интензивно лечение с дългогодишна практика в едни от най-авторитетните болнични заведения в столицата:

От 1995 – 2011 г. е екар в Клиниката по оживяване, детоксикация и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“. До 2012 г. е част от екипа на болница „Шейново“. После работи като анестезиолог в Отделението по анестезиология и интензивни грижи към Клиниката по урология на болница „Н. И. Пирогов“, а от 2014 г. до момента е началник на Отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница – София.

През 2018 г. е избран за заместник-председател на СЛК в екипа на д-р Асен Меджидиев. Изпълнява функциите на Председател на УС на колегията, когато д-р Меджидиев е назначен за служебен министър на здравеопазването.

Д-р Видков инициира програми за финансово подпомагане и международно следдипломно обучение в Турция, Испания, Румъния като част от дейността на Фонд Млад лекар на колегията.

Работи активно за защита на правата на лекарите при дигитализацията на здравеопазването и намаляване на административната тежест.