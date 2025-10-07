Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

П резидентът Доналд Тръмп потвърди, че Шон „Диди“ Комбс е поискал президентско помилване във връзка с федералното му наказателно дело. Докато разговаряше с Кейтлан Колинс от CNN в понеделник, 6 октомври, относно потенциално помилване за бившата приятелка на Джефри Епщайн, Гислейн Максуел, Тръмп спомена, че „много хора са ме молили за помилване“, включително Комбс, който беше осъден в петък на повече от четири години затвор за две обвинения в транспортиране с цел участие в проституция, предаде CNN.

Шон „Диди“ Комбс е търсил помилване от Тръмп

През август член на екипа на Комбс заяви пред CNN, чe представители на музикалния магнат се е свързали с администрацията на Тръмп относно потенциално помилване. „Разбирам, че сме се свързали и сме провели разговори относно помилване“, каза адвокатът Никол Уестморланд пред Елизабет Уагмайстер от CNN по това време.

Доналд Тръмп сериозно обмисля помилването на Шон „Диди“ Комбс

Тръмп преди това беше посочил, че е малко вероятно да помилва Комбс, по време на интервю за Newsmax, заявявайки: „Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се чудесно и ми изглеждаше като симпатичен човек. Не го познавах добре. Но когато се кандидатирах за поста, той беше много враждебен.“ Тръмп добави тогава, че това прави помилването на Комбс „по-трудно за осъществяване“.

Когато CNN се свърза с Белия дом относно коментарите на Уестморланд през август, официален представител заяви, че „няма да коментират съществуването или несъществуването на каквото и да е искане за помилване“.

Тръмп заяви, че ще обмисли помилването на Пъф Деди

Също в понеделник адвокатите на Комбс поискаха от съдия Арун Субраманян – който осъди опозорения магнат в петък – да препоръча на Бюрото по затворите Комбс да бъде настанен в нискосигурен федерален корекционен център във Форт Дикс, Ню Джърси, където той може да „се справи с проблемите си с наркотиците“ и да „максимизира семейните посещения и усилията за рехабилитация“.