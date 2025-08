Шон „Диди“ Комбс е търсил помилване от Тръмп

Ш он „Диди“ Комбс (Пъф Деди) е влязъл във връзка с Доналд Тръмп във връзка с евентуално помилване, съобщава източник, близък до правния екип на рапъра, пред Sky News.

Говорител на Белия дом заяви, че „няма да коментира съществуването или несъществуването на искане за помилване“. Във вторник на рапъра беше отказано освобождаване под гаранция преди произнасянето на присъдата му, насрочено за октомври, когато той може да получи до 20 години затвор. Комбс беше признат за виновен по обвинения, свързани с проституция.

Очаква се обаче присъдата да бъде значително по-кратка.

През юли Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция, но бе оправдан по по-сериозните обвинения в рекет и трафик на хора, които можеха да му донесат доживотна присъда.

