Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Присъда за Комбс: Шон „Диди" Комбс беше осъден на 4 години и 2 месеца затвор за две обвинения в транспортиране с цел проституция. Той трябва да плати и глоба от 500 000 долара.

Изявлението на Комбс: В залата той се обърна към съда и помоли за милост, определяйки действията си като „отвратителни, срамни и болни". Той се извини на жертвите и „всички жертви на домашно насилие".

Реакцията на защитата: Адвокатът му Брайън Стийл нарече присъдата „неамериканска" и обяви, че ще бъде обжалвана.

Шон "Диди" Комбс беше осъден на на четири години и два месеца затвор. Музикалният магнат беше признат за виновен по две обвинения за трафик на жени с цел проституция. Присъдата произнесе съдия Арун Субраманиан. Той заяви, че това наказание е справедливо, отчитайки тежестта на престъпленията на Комбс и смекчаващите вината обстоятелства.

Защитникът на Шон „Диди“ Комбс остро критикува присъдата, произнесена днес от съдията, като я нарече „неамериканска“. Брайън Стийл заяви пред CNN, че според него наказанието „изпраща погрешно послание“ и твърди, че неговият клиент е бил осъден за действия, за които журито не го е признало за виновен.

„Хората могат, не дай Боже, да бъдат фалшиво обвинени в престъпление, делото да стигне до съд, свидетелите да дадат показания, тяхната достоверност да бъде оценена, журито да реши в тяхна полза — и въпреки това да получат присъда за същото поведение, за което журито е казало, че не са виновни,“ каза Стийл.

„Това изглежда неамериканско“, добави той.

Стийл заяви още, че след като Комбс не е бил признат за виновен по обвиненията в трафик на хора и рекет, съдията не е трябвало да отчита тези елементи при определяне на присъдата.

„В Закона на Ман няма такъв съответстващ елемент,“ каза Стийл. „Това беше много тежка присъда.“

Когато бе попитан дали смята, че съдията е сгрешил, Стийл отговори:

„Ще разберем при обжалването.“

Другият адвокат на Комбс — Марк Агнифило, заяви пред съда, че правният екип има „много силни основания за обжалване“.

„Журито постанови, че няма принуда, а съдията днес спомена думата ‘принуда’ поне дузина пъти като мотив за присъдата,“ каза Агнифило и добави, че това е „противоконституционно“.

Изявление на съдията

Федералният съдия Арун Субраманиан произнесе присъдата и направи няколко силни изказвания:

- За делото

Той заяви, че присъдата е само за нарушенията по Закона на Ман, а не за трафик или рекет — но съдът трябва да вземе предвид „цялата история“ на Комбс.

- За личността на Комбс

Съдията призна постиженията на Комбс като самостоятелно изграден артист и предприемач, който е вдъхновил общности въпреки трудното си детство.

- За твърденията на защитата

Той отхвърли аргумента, че така наречените „Freak Offs“ са били консенсуални интимни преживявания, като каза, че не може да се приеме това като „секс, наркотици и рокендрол“.

- За жертвите

Субраманиан подчерта, че тежка присъда е необходима, за да се изпрати ясно послание, че злоупотребата с жени има реални последици.

„Г-н Комбс е причинил непоправима вреда на две жени,“ каза съдията. „Съдът не е убеден, че той няма да повтори това поведение.“

Изявления след присъдата

Арък Фудали, адвокат, който представлява други ищци срещу Комбс, заяви, че се надява това да насърчи и други жертви да излязат напред.

Дъг Уигдор, адвокат на Каси Венчура, каза:

„Нищо не може да изтрие травмата, която Комбс е причинил, но днешната присъда е признание за сериозността на престъпленията му.“

Думите на съдията към Комбс

След произнасянето на присъдата, съдия Субраманиан се обърна към Комбс:

„Имате цяла вселена от хора, които ви обичат. Нека те ви издигнат сега, както вие сте ги издигали толкова години.“

„Ще имате шанс да покажете на децата си и на света как изглеждат истинската отчетност и изцеление.“

Той благодари на жертвите, включително Каси Венчура и „Джейн“, за тяхната смелост:

„Вие говорихте от името на милиони жени, които се чувстват невидими и безсилни. Показахте, че насилието зад затворени врати не трябва да остава скрито завинаги.“

Подробности за присъдата

50 месеца федерален затвор по Закона на Ман

Глоба от 500 000 долара — съдът заяви, че богатството на Комбс е „позволило“ престъпленията

5 години надзор след освобождаването

Съдията определи това като „тежко време“, но добави, че Комбс „ще има живот след затвора“

Какво каза Комбс в залата

Шон „Диди“ Комбс се изправи пред съда и заяви:

„Не омаловажавам факта, че бях осъден по Закона на Ман. Поемам пълна отговорност за постъпките си.“

„Искам лично да се извиня на Каси Венчура и на всички жертви на домашно насилие.“

„Загубих бизнеса си, кариерата си, и най-вече самоуважението си.“

„Моля за милост. Искам да имам шанс отново да бъда баща, син и човек, който може да направи добро.“

Аргументите на защитата

Адвокатите на Комбс поискаха 14 месеца затвор, като посочиха следното:

Комбс е израснал в насилие — баща му е бил убит, а чичо му е бил наркозависим

Той страда от ПТСР и депресивно разстройство

Има значителен принос към общността и музиката

Има силна подкрепа от семейството и обществото

Брайън Стийл каза:

„Доброто на Шон надвишава лошото му.“

Припомняме, че прокуратурата поиска той да излежи поне 11 години затвор, а адвокатите му - 14 месеца. Според защитата на продуцента и изпълнител поисканата присъда е „изключително несъразмерна“ с престъплението.

От около 14 месеца Шон Комбс е затворен в център за задържане „Метрополитън“ в Бруклин, Ню Йорк. Адвокатите му не успяха в опитите си да го освободят под гаранция, въпреки твърденията, че условията вътре са „ужасни“. Центърът е известен със своите бивши и настоящи затворници.

Според съобщенията Комбс е споделял стая с предприемача в областта на криптовалутите Сам Банкман-Фрийд, който някога е управлявал компания за милиарди и е бил осъден по множество обвинения за измама.

Преди това в центъра беше настанен рапърът Ар Кели и сътрудничката на Джефри Епщайн, Гислейн Максуел.

Каси Вентура: "Страхувам се, че ако бъде освободен, той ще отмъсти."

Някои от жертвите на Комбс също представиха писма до съда, които ще бъдат взети предвид при определяне на присъдата му.

Вентура посочи: „Толкова се страхувам, че ако той бъде освободен, първите му действия ще бъдат бързо да отмъсти както на мен, така и на другите, които са проговорили.“

Писмото е първото публична изява на Вентура, откакто даде показания в процеса, който според нея ѝ е причинил „огромна емоционална болка“.

Тя повтори твърденията си, че Комбс я е малтретирал физически и сексуално, принуждавайки я да участва в продължителни секспартита с наркотици.

Тя каза, че съдебните заседатели „не са успели да видят“ всички „истини налице“ и че се надява съдията да вземе предвид нейния страх и страдание, когато произнася присъда.

„Ако има нещо, което съм научила от това преживяване, то е, че жертвите и оцелелите никога няма да бъдат в безопасност. Въпреки че мога да се надявам на справедливост и отговорност, започнах да не се доверявам на никого", написа още Вентура.

Мистерията с „Жертва 3“, какво се случи

Една от мистериите на процеса срещу Диди беше какво се е случило с „Жертва 3“ в обвинителния акт. Прокурорите заявиха, че тя е изчезнала и вече няма да бъде призовавана да свидетелства. По време на процеса тя беше наричана Джина, става дума за Вирджиния Хюин.

Тя също изпрати писмо до съдията, като заяви, че е сътрудничила напълно на прокурорите и по време на тези срещи се е чувствала „притисната да се чувства като жертва“. И допълни, че самата тя не се възприема по този начин.

„Не съм била жертва на трафик. Не съм се занимавала с проституция с него или с други. Това щяха да бъдат моите показания, ако бъда призована да свидетелствам“, написа Джина.

Тя също така каза пред съдията, че е напълно готова да свидетелства, но адвокатът ѝ я е информирал, че няма да бъде призована. Джина също така твърди, че Диди нито веднъж не се е свързал с нея по време на целия процес.

Делото срещу Шон „Диди“ Комбс привлече национално внимание и предизвика сериозен обществен дебат. А съдия Арун Субраманиан заяви, че присъдата има за цел да подчертае, че злоупотребата с жени се наказва с отчетност и справедливост.