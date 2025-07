Доналд Тръмп сериозно обмисля помилването на Шон „Диди“ Комбс

П резидентът Доналд Тръмп обмисля сериозно възможността да помилва Шон „Диди“ Комбс, рапърът и музикален продуцент, известен с хита „Act Bad“. Според източник от администрацията, цитиран от Deadline, евентуалното помилване е предмет на активно разглеждане, след като Комбс беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.

Въпреки това друг източник заяви пред Page Six: „Белият дом няма да потвърди или отрече евентуални помилвания, които може да се случат или не.“ Медията е потърсила коментар от представители и на Тръмп, и на Комбс, но до момента няма официален отговор.

Още през май 79-годишният Тръмп за първи път намекна, че е склонен да разгледа случая с възможно помилване на фона на делото срещу Комбс за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Разбира се, че бих разгледал фактите, ако смятам, че с някого се е отнасяло несправедливо – независимо дали ме харесва или не“, заяви Тръмп от Овалния кабинет. „Това по никакъв начин няма да повлияе на преценката ми“, добави той.

Президентът също така сподели подробности за личните си отношения с рапъра, който в последните месеци е в центъра на множество скандали.

„Преди ме харесваше много, но мисля, че когато се кандидатирах за президент, връзката ни се разпадна – поне според това, което прочетох“, коментира Тръмп. „Не знам – той лично не ми е казал нищо, но изведнъж започнах да виждам някои неприятни изказвания в медиите“, добави той.

На 2 юли 55-годишният Комбс беше оправдан по по-сериозните обвинения в трафик на хора, но беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция, като всяко от тях носи максимално наказание от 10 години лишаване от свобода.

По време на процеса съдебните заседатели чуха показания от множество свидетели, включително бившата приятелка на Комбс – Касандра „Каси“ Вентура. Тя твърди, че е била изнасилвана и малтретирана от него в продължение на години.

