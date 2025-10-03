​Шон "Диди" Комбс моли за снизхождение в писмо до съдията преди присъдата си

О съденият рап магнат Шон "Диди" Комбс написа писмо до съдията, който ръководи наказателния му процес, молейки за снизхождение по време на изслушването за присъдата му в петък, 3 октомври и обвинявайки миналото си поведение на зависимост към наркотици, предаде ВВС.

В писмо от четири страници той се извинява „за цялата болка и страдание, които съм причинил“ и заявява, че се е променил след 13 месеца, прекарани в затвор в Бруклин. Писмото, написано в четвъртък, идва часове преди изслушването за присъдата му, насрочено за 10:00 ч. източно време (15:00 ч. по Гринуич) в петък.

През юли той беше признат за виновен по две обвинения за проституция и сега е изправен пред 20 години затвор. Прокурорите настояват за присъда от поне 11 години, но адвокатите на Комбс искат той да бъде освободен още този месец.

Diddy pens letter to judge begging for ‘second chance’ on eve of sentencing: ‘I promise I will not let you down’ https://t.co/fVzi04eSfL pic.twitter.com/NWu67fEsIs — New York Post (@nypost) October 3, 2025

В писмото си до съдия Арун Субраманиан Комбс се извинява за нападението над бившата си приятелка, певицата Касандра Вентура, пишейки: „Буквално загубих разума си“. „Съжалявам за това и винаги ще съжалявам“, продължава той. „Моето домашно насилие винаги ще бъде тежко бреме, което ще трябва да нося завинаги.“

Той също се извинява на анонимна жена, която свидетелства по време на процеса под името „Джейн“, и казва, че се е „изгубил в наркотиците и излишъците“. „Изгубих пътя си“, пише той. „Моето падение беше вкоренено в егоизма ми. Бях смирен и счупен до основи.“

Обвинителите на Комбс също са писали до съдията, описвайки как той е използвал властта и влиянието си, за да съсипе живота им, и изразявайки страховете си, че той може да потърси отмъщение, ако бъде освободен. „Толкова се страхувам, че ако той бъде освободен, първите му действия ще бъдат бързо отмъщение към мен и други, които проговориха“, написа г-жа Вентура. Тя добави, че вярва, че той заслужава дълга присъда, пишейки: „Той няма интерес да се промени или да стане по-добър. Той винаги ще бъде същият жесток, жаден за власт, манипулативен човек, какъвто е.“

Sean “Diddy” Combs has filed a letter to the judge asking for mercy less than 24 hours before he’s set to be sentenced in his federal case:



“I lost my way. I got lost in my journey. Lost in the drugs and the excess. My downfall was rooted in my selfishness. I have been humbled… pic.twitter.com/JjD63DWoPp — Variety (@Variety) October 2, 2025

В писмото си Комбс описва как преподава на съкилийниците си клас за „това, което направих, за да стана успешен бизнесмен“, описвайки се като променен човек, който сега е трезвен за първи път от 25 години. „Старият аз умря в затвора и нова версия на мен се роди отново“, пише той.

Комбс продължава да моли съдията за милост, „не само заради мен, но и заради децата ми“. Той моли съдията да вземе предвид седемте му деца и 84-годишната му майка, която наскоро е претърпяла мозъчна операция. Той отбелязва, че съдията може да бъде изкушен да направи пример от него и вместо това моли да бъде направен пример за „това, което един човек може да направи, ако му се даде втори шанс“.

Очаква се Комбс също да говори в съда в петък, преди съдията да произнесе присъдата му. Четирима от неговите адвокати също ще говорят, а екипът му за защита планира да покаже 15-минутен видеоклип. Не е ясно какво може да включва видеото.

През юли съдебните заседатели го оправдаха по най-тежките обвинения: рекет и трафик на хора за сексуална експлоатация – които можеха да доведат до доживотен затвор. Той беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция.

Прокурорите твърдят, че той е „неразкаян“ и настояват рапърът да прекара минимум 11 години в затвор. „Обвиняемият се опитва да представи десетилетия на насилие като просто функция на взаимно токсични отношения“, написаха прокурорите в документ от 29 септември. „Но няма нищо взаимно в една връзка, в която единият човек държи цялата власт, а другият завършва с кръв и синини.“