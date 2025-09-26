Свят

„Животът му е разрушен“: Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс искат отмяна на присъдата за проституция

По думите на адвокатите, осъждането му по Закона Ман е „безпрецедентно“, защото проституцията предполага плащане за секс, а не ситуация, в която някой само наблюдава

26 септември 2025, 10:02
„Животът му е разрушен“: Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс искат отмяна на присъдата за проституция


Ш он „Диди“ Комбс (Пъф Деди) и неговият екип от адвокати се явиха отново във федералния съд в Ню Йорк в четвъртък, за да настояват съдията да отмени присъдите му по обвинения в проституция или да разреши провеждането на нов процес, пише ВВС.

Съдия Арун Субраманиан отложи заседанието и не се произнесе веднага по искането на защитата.

Американският музикален продуцент, обвинен в ръководене на мащабна схема за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, се намира в ареста от септември миналата година. През юли той беше признат за виновен по две обвинения за проституция.

Адвокатите на Комбс твърдят, че присъдите представляват злоупотреба със Закона Ман – федерален закон, създаден за борба с трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени.

Окончателната присъда трябва да бъде произнесена на 3 октомври. Рапърът и музикален магнат е заплашен от до 10 години затвор за всяко от двете обвинения.

Защитата обаче предлага наказанието да не надхвърля 14 месеца. Тъй като Комбс е задържан от септември 2024 г., адвокатите твърдят, че той вече е излежал почти цялата си евентуална присъда. Прокуратурата настоява за още няколко години затвор.

По думите на адвокатите, осъждането му по Закона Ман е „безпрецедентно“, защото проституцията предполага плащане за секс, а не ситуация, в която някой само наблюдава. Те твърдят, че Комбс просто е присъствал и наблюдавал т.нар. „freak-off“ събития.

По време на заседанието в четвъртък адвокатът на Комбс, Александра Шапиро, го описа като воайор, който се наслаждавал на създаването и гледането на аматьорска порнография, съобщава CBS News – партньор на BBC в САЩ.

Съдията няколко пъти попита защитата как това се свързва с обвиненията по Закона Ман за транспортиране на хора с цел проституция.

Адвокатите настояха, че Комбс „няма търговски мотив“ и че прокурорите „са загубили всякаква перспектива“, търсейки прекомерно тежко наказание, което е „крайно несъразмерно“.

В свое писмено становище защитата заявява, че 55-годишният продуцент вече е бил достатъчно наказан и че „животът му извън затвора е систематично разрушен“.

„Статутът на г-н Комбс като звезда в музиката, модата, алкохолната индустрия, медиите и финансите е разбит, а наследството му е унищожено“, казаха адвокатите му, добавяйки, че седемте му деца „отчаяно очакват завръщането му“.

Съоснователят на Bad Boy Records помаха на своите поддръжници при повторната си поява в съда в четвъртък.

Ако съдът не отмени присъдата, адвокатите му настояват за нов процес заради „сериозните последици от множеството провокативни доказателства“.

През юли Комбс беше оправдан по по-тежките обвинения за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация, свързани с бившата му партньорка Касандра Вентура и друга жена, наричана „Джейн“.

Той обаче беше признат за виновен по две по-леки обвинения – за организиране на междущатски пътувания на хора, занимаващи се с проституция.

По време на процеса прокурорите твърдяха, че Комбс е уреждал платени сексуални срещи между мъже секс работници и своите приятелки. Някои от тях свидетелстваха, че са били бити, ритани и душени от него.

Музикалният магнат се обяви за невинен по всички повдигнати обвинения.

Съдията вече два пъти е отказвал да го освободи под гаранция, въпреки че Комбс е носител на наградата „Грами“.

    





