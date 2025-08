Отказаха да освободят под гаранция Шон "Диди" Комбс за пети път

Ф едерален съдия официално отказа да освободи Шон „Диди“ Комбс под гаранция с ново решение, постановено в понеделник, 4 август. Това е петият път, в който 55-годишният музикален продуцент и предприемач не получава право на освобождаване от центъра за задържане „Метрополитън“ в Бруклин, където е държан след ареста си през септември 2024 г.

В съдебни документи, с които сп. PEOPLE разполага, съдия Арун Субраманиан посочва, че съдът трябва да установи „чрез ясни и убедителни доказателства“, че задържаният не представлява риск от бягство или опасност за безопасността на друго лице или обществото, в случай че бъде освободен. Според него, Комбс не покрива това изискване и представлява „риск от бягство или опасност“.

Съдията уточнява, че освобождаване под гаранция може да бъде допуснато само при „изключителни обстоятелства“, когато е безспорно, че обвиняемият не е заплаха и когато съществуват „уникални обстоятелства“, като напреднала възраст или сериозни здравословни проблеми, които затворническата система (MDC) може да не е в състояние да обслужи. Субраманиан заключава, че Комбс не е успял да докаже правото си на освобождаване.

Решението идва само дни след като бившата приятелка на Комбс — Вирджиния „Джина“ Хюин, посочена като „Жертва-3“ в обвинителния акт - изпрати лично писмо до съдията в Ню Йорк с молба за освобождаването му под гаранция. В писмото, в което за първи път разкрива самоличността си, Хюин се застъпва за това съдът да му позволи да бъде пуснат, за да „продължи да се грижи за семейството си и да изпълнява отговорностите си, като същевременно остане под съдебен надзор“.

Адвокатите на Комбс също отправят официално искане на 28 юли, настоявайки за гаранция в размер на 50 милиона долара, докато той очаква присъда по федерално дело за обвинение в транспортиране с цел проституция, по което беше осъден на 2 юли. И това искане е отхвърлено от съдия Субраманиан в понеделник.

