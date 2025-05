Тръмп заяви, че ще обмисли помилването на Пъф Деди

Д оналд Тръмп отказа да отхвърли възможността за помилване на Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс), въпреки че рап магнатът в момента е под съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и други сериозни обвинения, съобщи The Daily Beast.

Президентът заяви, че е наясно, че може да му бъде поискана милост.

President Trump asked if he would pardon Sean "Diddy" Combs if he were convicted. pic.twitter.com/z2SYFYzsoA