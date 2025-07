Тръмп отмени санкциите срещу Сирия след падането на Асад

А мериканският президент Доналд Тръмп подписа в понеделник указ за отмяна на санкциите на САЩ срещу Сирия, предаде АФП.

Това е нов етап от сближаването между двете страни след падането от власт на президента Башар Асад.

Президентът Тръмп "е ангажиран с подкрепата за една стабилна и единна Сирия, която е в мир със себе си и съседите си", изтъкна говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

"Това е още едно спазено обещание на президента, с което се цели насърчаване на мира и стабилността в региона", каза още Левит.

ЕС и САЩ поискаха Башар Асад да се оттегли

През май Доналд Тръмп обяви, че ще отмени санкциите срещу Сирия като част от мерките за възстановяване на страната след опустошителната гражданска война, припомня Ройтерс.

Американският лидер предизвика изненада, като обяви това си намерение на 13 май, по време на визита в саудитската столица Рияд. Освен това, по време на обиколката си в Близкия изток през май, Тръмп се срещна с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа.

