Нетаняху и Тръмп разговаряха, обсъдиха обстановката в Сирия

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е обсъдил с избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп обстановката в Сирия и усилията за издействане на освобождаването на заложниците, отвлечени от "Хамас" в Израел на 7 октомври миналата година и държани в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Телефонният разговор се е състоял снощи, уточни Нетаняху в изявление.

Netanyahu: "I spoke to Trump about the need to complete Israel's victory and the efforts to free the hostages."pic.twitter.com/XcyJ7XAkif