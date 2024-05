Тръмп: Няма престъпление, има един корумпиран съдия

Д оналд Тръмп се завърна към предизборната си кампания и нарече "корумпиран" съдията, който води делото срещу него във връзка с парите, платени за мълчанието на порнозвезда, ден след като беше обвинен в неуважение към съда и заплашен със затвор за нарушаване на съдебна заповед, изискваща да се въздържа от определени изказвания, предаде Асошиейтед прес.

Изказванията на Тръмп по време на събития в ключовите за изборите в САЩ щати Уисконсин и Мичиган, бяха внимателно следени, след като му беше наложена глоба от 9000 долара за публични изявления за хора, свързани с делото срещу него.

При налагането на глобата, свързана с публикациите в акаунта на Тръмп в социалната мрежа "Трът сошъл" и на уебсайта на кампанията му, съдия Хуан М. Мерчан заяви, че ако Тръмп продължи да нарушава заповедите му, ще му "наложи наказание лишаване от свобода".

