Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова за „ядрената опция“ за премахване на ключовия праг от 60 гласа, необходими на Сената за приемане на законодателство, тъй като републиканците са подложени на нарастващ натиск да сложат край на спирането на работата на федералното правителство на САЩ.

Тази стъпка би премахнала дългогодишното правило, което позволява на 41 от 100-те сенатори да блокират всеки законопроект от дебати или гласуване

– дългогодишна процедурна проверка на властта, на която и двете партии са разчитали в миналото, предава агенция БГНЕС.

Филибустърът ефективно принуждава демократите и републиканците да намерят двупартийни решения.

„Сега е време републиканците да изиграят „Тръмп картата“ си и да прибегнат до така наречената ядрена опция – да премахнат филибустъра, и то веднага!“, написа 79-годишният републиканец в пост в социалната си платформа Truth Social, цитиран от АФП.

„Е, сега НИЕ сме на власт и ако направим това, което трябва да направим, това ще сложи незабавно край на тази абсурдна „ПАУЗА“, която разрушава страната“,

добави той в публикацията.

Федералното затваряне, което започна на 1 октомври, означава, че хиляди федерални служители не получават заплати и че основните функции на правителството в САЩ са спрени.

От спирането на въздушния трафик в някои летища, през предотвратяването на публикуването на федералните данни за БВП, до липсата на персонал в националните паркове, много основни правителствени услуги в САЩ са засегнати.

Хранителните талони бързо се превръщат в един от най-належащите проблеми в затварянето,

като 42 милиона американци с ниски доходи ще загубят достъп до жизненоважна помощ за хранителни разходи, считано от 1 ноември.

Приблизително 23,7 милиона получатели на SNAP живеят в щати, които са гласували за Доналд Тръмп на последните президентски избори, докато 18 милиона получатели живеят в щати и окръзи, които са гласували за демократите.

Независимата Конгресна бюджетна служба оценява, че спирането на работата на правителството може да струва на икономиката до 14 милиарда долара.

Не е ясно как би функционирало премахването на филибустъра

– дали прагът за гласуване ще бъде понижен, дали определени законопроекти ще бъдат имунизирани или дали така наречените „говорещи филибустъри“ ще бъдат възстановени, при които сенаторите трябва да изнасят дълги речи, за да попречат на напредъка на работата.

През първия си мандат Тръмп безуспешно се опита да сложи край на филибустъра.