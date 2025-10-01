Свят

Кризата в САЩ: Полети и паркове в хаос, без пари за храна

Федералното правителство на САЩ спря работа след бюджетен спор. Какво означава това за живота на американците

1 октомври 2025, 11:15
Кризата в САЩ: Полети и паркове в хаос, без пари за храна
Източник: iStock/GettyImages

Ф едералното правителство на САЩ спря работа, след като републиканските и демократическите законодатели не успяха да разрешат бюджетен спор. Задънената улица засяга финансирането на правителствените операции през октомври и след това, и е на път да причини широкообхватни смущения за американците в области, вариращи от въздушния транспорт до посещенията в зоопаркове. Политическият застой също така се очаква да изпрати 40% от федералната работна сила – около 800 000 души – в неплатен отпуск, пише Би Би Си (BBC). Ето как ще се усети въздействието му в цялата страна.

Следващият ви полет

Спирането на работата на федералното правителство ще засегне пътуващите по въздух по различни начини, потенциално водещо до дълги опашки за сигурност и закъснения, причинени от неплатени авиодиспечери, които избират да си останат вкъщи, вместо да работят безплатно.

Служителите по въздушен контрол и на Администрацията за транспортна сигурност (TSA) се считат за „ключови“, така че те ще продължат да ходят на работа в случай на спиране на правителството. Но те няма да получават заплати, докато спирането не приключи.

По време на последното спиране на правителството през 2018-2019 г. тези служители все по-често започваха да се обаждат, че са болни, което водеше до закъснения на летищата. Въздействието ще се усети и от американците, планиращи да пътуват в чужбина, като американските паспортни служби предупреждават, че обработката на документите за пътуване може да отнеме повече време от обичайното.

Без работа – или заплащане – за федералните служители

Очаква се федералните служители да бъдат най-силно засегнати, тъй като няма да получават заплата, докато спирането продължава. Някои служители може да изберат да си намерят втора работа, както са правили по време на предишни спирания на правителството. Служителите, които не се считат за ключови, ще бъдат принудени да останат вкъщи. В миналото на тези служители впоследствие е било изплащано забавеното възнаграждение.

Няколко агенции, като Центровете за контрол и превенция на заболяванията и Националните институти по здравеопазване, вероятно ще изпратят много служители в принудителен отпуск, засягайки текущи изследвания и експерименти, които вече са в ход.

Президентът Доналд Тръмп, който съкрати правителствените разходи и федералните работни места, откакто встъпи в длъжност, многократно предупреди, че спирането на правителството може да ускори допълнителни съкращения и да му позволи да прекъсне услуги и програми, които според него са важни за демократите.

Изпълнителите, които работят за федерални агенции, но не са пряко наети от правителството, също ще останат без работа. Исторически тези работници не са получавали забавено възнаграждение, според Комитета за отговорен федерален бюджет.

Националните паркове остават без персонал

Федералните земи, включително Национални паркове и Национални гори, са били затваряни за посетители по време на предишни спирания на правителството, тъй като рейнджърите и други служители са били помолени да си останат вкъщи. По време на последното спиране на правителството, администрацията на Тръмп взе решение да остави парковете отворени, с малко или никакви федерални служители, които да ги обслужват. Според защитниците на парковете, решението е довело до вандализъм в парковете, тъй като посетители са шофирали през защитени пейзажи, ограбвали са исторически обекти и безразборно са замърсявали.

Група от над 40 бивши ръководители на паркове апелира към Белия дом да затвори напълно парковете в случай на спиране на правителството. „Не оставяме музеи отворени без куратори, нито летища без авиодиспечери – и не трябва да оставяме националните си паркове отворени без служители на Националната паркова служба“, каза Емили Томпсън от Коалицията за защита на националните паркове на Америка.

Посещение на зоопарка

Известните музеи на Смитсоновия институт във Вашингтон, окръг Колумбия, ще останат отворени поне до следващия понеделник, 6 октомври. На уебсайта на Смитсоновия институт организацията заяви, че разполага с налични средства от предходни години, за да поддържа работата си. Животните в Националния зоопарк „ще продължат да бъдат хранени и обгрижвани“, според Смитсоновия институт, който управлява зоопарка. Но популярните уеб камери ще бъдат изключени, тъй като са счетени за несъществени от персонала на зоопарка. Прекъсването на излъчванията ще попречи на зрителите да надникнат към пандите, лъвовете, слоновете и голите къртичи змии в зоопарка.

Здравеопазване за възрастни и бедни

Medicare и Medicaid, социални здравни програми за възрастни и бедни, ще продължат, но недостигът на персонал може да доведе до някои прекъсвания на определени услуги. Очаква се спешната помощ при бедствия също да остане до голяма степен незасегната, но друга работа, извършвана от агенциите за бедствия, ще бъде засегната.

Националната програма за застраховане срещу наводнения ще бъде затворена, забавяйки някои ипотеки върху имоти, които изискват полици от управляваната от правителството програма. Но ако спирането на правителството се проточи, е възможно Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (Fema) да изчерпи средствата си за Фонда за помощ при бедствия.

Програмите за хранителна помощ също ще бъдат засегнати, като се очаква Програмата за допълнително хранене за жени, бебета и деца (WIC) бързо да изчерпи средствата си. Програмата за допълнителна хранителна помощ (известна преди като купони за храна) се очаква да продължи по-дълго, но също така е изложена на риск от изчерпване на финансирането.

По темата

Източник: BBC    
спиране на правителството бюджетен спор федерални служители неплатен отпуск въздушен транспорт национални паркове здравеопазване хранителна помощ САЩ политически застой
