След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

В полунощ федералното правителство официално спря работа, след като заседналият в задънена улица Конгрес не успя да приеме закон за финансиране, който да поддържа работата му. А вътре в Капитолия никой не знае какво ще се случи след това, пише CNN.

Няколко държавни агенции обявиха своите планове за спиране на работата, което включва освобождаване от работа на хиляди федерални служители, докато много други ще трябва да продължат да работят без заплащане.

Това е първото спиране на работата на правителството от 2019 г. насам.

US Government officially shut down at 12:01 AM ET today after Congress failed to pass a funding bill, impacting millions of federal employees and critical services. [Sources: ABC News, Reuters, BBC] pic.twitter.com/9A606YW3jl — Global Press Free (@GlobalPressFree) October 1, 2025

Лидерите и на двете партии твърдо, както публично, така и насаме, отхвърлят отговорността за прекъсването на финансирането: републиканците настояват демократите просто да се съгласят да удължат настоящото финансиране за още седем седмици.

Демократите отказват да направят това без значителни отстъпки в замяна на гласовете си за приемане на какъвто и да е законопроект за финансиране в Сената.

Какво следва?

Сенаторите напуснаха Капитолия тази вечер в състояние на дълбока несигурност колко дълго може да продължи блокадата. Сенатът се очаква отново да гласува утре сутринта по същия план за финансиране на републиканците, който, според лидерите на партията, ще бъде внасян за гласуване ден след ден, докато достатъчно демократи не отстъпят и не се съгласят да отворят отново правителството.

Предисторията:

Спирането на работата на федералното правителство означава, че стотици хиляди федерални служители ще бъдат изпратени в принудителен неплатен отпуск, докато други, считани за „незаменими“, ще трябва да продължат да ходят на работа, макар че много от тях няма да получават заплати, докато кризата не приключи. Има и такива, които ще продължат да получават възнаграждения, тъй като работата им не се финансира чрез годишните бюджетни кредити от Конгреса.

Джефрис продължава да призовава за преговори при наближаващо спиране на работата на правителството

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис подчерта, че демократите все още са готови да преговарят по законопроект за финансиране на правителството, тъй като крайният срок за изтичане на финансирането наближава.

„Ние казваме: нека финансираме правителството. Нека седнем и да проведем разговор,“ каза Джефрис пред CNN тази вечер.

Попитан за стратегията след като правителството спре работа, Джефрис заяви: „Републиканците цяла година четат лекции на Америка, че те контролират правителството… тогава как е възможно точно в този момент те изведнъж да се оказват зависими от демократите, които са в малцинство както в Камарата, така и в Сената?“

Въпреки че демократите са в малцинство и в двете камари, републиканците все пак се нуждаят от подкрепата на някои демократи в Сената, за да приемат законопроект за финансиране.

На въпрос дали президентът е готов да преговаря добросъвестно, предвид че е публикувал расистко, генерирано от изкуствен интелект видео с Джефрис и лидера на демократите в Сената Чък Шумър, Джефрис нарече Тръмп „несериозен човек“.

„В момента просто нямаме сериозни партньори за преговори,“ заяви Джефрис.

Джонсън: Спирането на работата на правителството е „вече e неизбежно“

Броени часове преди крайния срок в полунощ да изтече, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви пред CNN, че спирането на работата на правителството е „неизбежно“.

„Мисля, че вече е неизбежно,“ каза той, като обвини лидера на демократите в Сената Чък Шумър, че не е успял да осигури подкрепа от демократите за предложението на републиканците за финансиране.

Джонсън добави, че няма да води преговори, докато правителството не отвори отново: „Няма за какво да се преговаря.“

„Така че единственият въпрос тази вечер е колко дълго Чък Шумър ще държи правителството затворено?“ каза Джонсън и добави: „Това е опасен ход.“

На въпрос за коментарите на президента Доналд Тръмп, че „много добро може да произлезе от спиранията на работата на правителството,“ Джонсън заяви, че администрацията сега „трябва да вземе много трудни решения“ – като това кои услуги са от съществено значение.

„Чък Шумър току що даде на Белия дом еднолична власт да взема постоянни решения за това кои програми трябва да оцелеят и кои трябва да бъдат премахнати,“ каза Джонсън.

Той допълни, че републиканците в Камарата ще се върнат в Конгреса следващата седмица. Демократите многократно критикуват републиканците, че напускат Вашингтон на фона на блокажа във финансирането.

„Всички ще се върнат следващата седмица,“ каза Джонсън, но добави: „Не може да има много работа в пленарната зала, докато не отворим отново правителството.“

Government shutdown в САЩ означава частично или пълно спиране на работата на федералното правителство, когато Конгресът и президентът не успеят да се договорят за финансиране на държавните разходи чрез приемане на бюджет или временен закон за финансиране (т.нар. continuing resolution).

Какво се случва при shutdown:

Федералните агенции без одобрено финансиране трябва да спрат или ограничат дейността си.

„Несъществени“ федерални служители (например в национални паркове, музеи, административни услуги) се изпращат в неплатен отпуск (furlough).

„Съществени“ услуги (армия, полиция, летищна сигурност, здравни служби, поща) продължават работа, но често служителите временно не получават заплати, докато не бъде приет нов бюджет.

Икономическият ефект може да е сериозен – от забавени плащания към държавни контрагенти до загуби за туризмa и забавени услуги за гражданите.

Междувременно от посолството на САЩ в София обявиха на Facebook страницата си, че "поради прекъсването на финансирането акаунтът в социалната мрежа няма да се актуализира редовно, докато не бъдат възобновени пълните операции, с изключение на спешна информация, свързана с безопасност и сигурност".

"Към този момент планираните услуги за паспорти и визи в Съединените щати, както и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина, ще продължат по време на прекъсването на финансирането, доколкото ситуацията позволява. Няма да актуализираме този акаунт, докато не бъдат възстановени пълните операции, освен при спешни случаи, свързани с безопасност и сигурност. За информация относно нашите услуги и работен статус посетете travel.state.gov", информират от американското посолство.