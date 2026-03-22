Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

К уба предприема подготовка за възможна военна атака от страна на Съединените щати, но е готова за преговори, заяви високопоставен кубински дипломат.

„Нашите въоръжени сили винаги са в готовност. В действителност в момента се подготвят за възможна военна агресия“, каза заместник-министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косиo, като изрази надежда подобен сценарий да не се реализира.

„Куба няма спор със Съединените щати. Необходимо е и имаме правото да се защитаваме, но сме готови да седнем на масата за преговори“, подчерта той, цитиран от АФП.

Изявлението идва на фона на задълбочаваща се енергийна криза в страната, която преживява серия от национални сривове в електроснабдяването заради остаряла инфраструктура и недостиг на горива, свързан с американската петролна блокада

Недостигът на петрол се изостри след прекъсването на доставките от Венецуела – основен енергиен партньор на Куба, което доведе до сериозни затруднения в електроенергийния сектор и икономиката като цяло.

Дипломатът заяви, че страната прави всичко възможно, за да се справи със ситуацията, и изрази надежда доставките на гориво да бъдат възобновени, а наложените от САЩ ограничения да не продължат безкрайно.

Междувременно части от столицата Хавана постепенно възстановяват електрозахранването след последния срив, но други райони остават без ток, което допълнително усложнява ежедневието на населението.

Кризата се задълбочава и от политическото напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп отправи остри заплахи към Куба и засили икономическия натиск върху островната държава.