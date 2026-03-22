Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица

22 март 2026, 07:32
Н ационалната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота - за втори път в рамките на седмица, на фона на наложената от САЩ петролна блокада на острова, съобщи кубинската държавна електрическа компания „Юнион Електрика“ (UNE), предаде Ройтерс.

„Цялостно прекъсване на националната електропреносна система е настъпило в 18:32 часа местно време (00:32 часа бълг. време). Ще продължим да предоставяме актуална информация“, съобщи компанията оператор на мрежата в публикация в социалните мрежи.

Това е третото масово прекъсване на електрозахранването в Куба този месец, след като на 4 март по-голямата част от мрежата се срина след повреда на голяма топлоелектрическа централа.

Електропреносната мрежа на Куба частично престана да функционира и в понеделник, 16 март, по неизвестни причини.

Куба е изправена пред поредица мащабни прекъсвания на електрозахранването през последните години.

За пореден ден: Милиони в Куба са без електричество

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като на 3 януари Вашингтон свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, извеждайки го от Венецуела след военна операция, за да бъде съден в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици. 

Тръмп прекъсна венецуелския енергиен износ за Куба и заплаши с мита страните, които продават петрол на Куба.

Куба неведнъж е посочвала американското търговско ембарго като причина за икономическите си неуспехи, включително честите аварии на електроенергийна мрежа на страната.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
По темата

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Руски удари оставиха части от Киев без електричество и вода

Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

Свят Преди 10 минути

Аварийни екипи работят за възстановяване на снабдяването в райони източно от Днепър

Мускули в капсула или риск за здравето? Истината за приема на креатин от тийнейджъри и спортисти

Мускули в капсула или риск за здравето? Истината за приема на креатин от тийнейджъри и спортисти

Любопитно Преди 1 час

Креатинът е една от най-широко използваните спортни добавки в света

22 март: Десет години от кървавата сутрин, която промени Европа

22 март: Десет години от кървавата сутрин, която промени Европа

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Свят Преди 9 часа

Държавите, станали обект на подобни действия, имат право да защитават територията си

Почина директорът на ФБР, който разследваше Тръмп

Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп

Свят Преди 10 часа

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Свят Преди 11 часа

Иранските сили са насочили 1119 ракети към цели в съседни страни и 300 ракети по израелска територия

Българска Агенция по Безопасност на Храните

Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

България Преди 12 часа

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към Прокуратурата

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

България Преди 13 часа

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Свят Преди 14 часа

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили"

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Свят Преди 14 часа

Атаката е била насочена предимно към ракетни обекти в Ислямската република

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Свят Преди 15 часа

Дронове са успели да достигнат Уфа, където са атакували нефтопреработвателни предприятия

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Свят Преди 16 часа

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Свят Преди 16 часа

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия

МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 17 часа

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Свят Преди 17 часа

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Свят Преди 17 часа

Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран

