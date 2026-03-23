"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа инфраструктурата

23 март 2026, 10:12
Източник: AP/БТА

В ластите в Куба започнаха възстановяването на електричеството в страната снощи, след второто прекъсване на националната електропреносна система за по-малко от седмица в резултат на наложеното от САЩ петролно ембарго.

Токът в две трети от столицата Хавана беше възстановен в следобедните часове, съобщи кубинската електрическа компания.

За пореден ден: Милиони в Куба са без електричество

Това е седмото прекъсване на тока на острова с население почти 10 милиона души за година и половина. Според държавната електрическа компания спирането на блок в ТЕЦ „Нуевита“ в централната част на страната е причинило „ефекта на доминото върху работещите мощности“.

Куба потъна в тъмнина за втори път тази седмица

Производството на електроенергия в Куба се базира на мрежа от осем остаряващи топлоелектрически централи, някои от които са в експлоатация повече от 40 години и често аварират или трябва да бъдат спирани за планова поддръжка.

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа инфраструктурата, но икономисти посочват като причина и липсата на държавни инвестиции в този сектор.

Цяла Куба остана без ток след авария

Вече над два месеца петролните доставки от Венецуела - основнияснабдител на Хавана, са прекратени, а администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да санкционира всяка страна, изпратила петрол на Куба. За да оправдае политиката си, Вашингтон се позова на „изключителната заплаха“, която карибската островна държава представлява за американската сигурност.

Милиони останаха без ток в Куба

В отговор Хавана обвини Тръмп, че се опитва да „задуши“ икономиката на страната, която е под американско ембарго от 1962 г. и е подложена на затягане на американските санкции през последните години.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
куба сащ електричество срив
