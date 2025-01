Пуерто Рико моли Тръмп да го защити от Мадуро

Г убернаторът на Пуерто Рико призова новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да отговори, след като президентът на Венецуела Николас Мадуро говори за нахлуване в територията на острова.

Коментарите на Мадуро бяха „открита заплаха за Съединените щати и нашата национална сигурност“, написа Дженифър Гонзалес-Колон в публикация в социалната мрежа X (бивша Twitter) в понеделник.

„Изпратих писмо до президента, като

вярвам, че администрацията му ще реагира бързо и ще изясни на наркорежима на Мадуро, че САЩ ще защитят живота и суверенитета на американците и няма да се преклонят пред жалки бандити“,

пише още тя.

Venezuelan dictator Nicolás Maduro called for an invasion of Puerto Rico, an open threat to the United States and our national security. I sent a letter to President @realDonaldTrump, trusting his administration will swiftly respond and make clear to the Maduro narco-regime that… pic.twitter.com/fmq32X793n