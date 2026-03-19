Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

О кръжният съд в Бургас остави в ареста 23-годишния Иван Иванов, който беше задържан преди три дни за нападение над 25-годишна жена в бургаския ж. к. „Меден рудник". Спрямо него е повдигнато обвинение за опит за убийство.

По време на заседанието за разглеждане на искането на прокуратурата за налагането на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него от държавното обвинение разясниха, че за нападението все още не е установен ясен мотив, а от страна на пострадата не е имало провокация. Наблюдаващият делото прокурор Десислава Трифонова заяви, че двамата не са се познавали преди инцидента.

На този етап разследването е установило, че Иванов е нанесъл общо пет рани по тялото на жената. Използвал е осем сантиметрово острие. Първата рана от ножа, уточни прокурорът, е направена в шията на пострадалата.

Припомняме, че Иван Иванов беше осъден за убийството на 11-годишната Никол Йончева преди девет години. Младият мъж беше освободен от затвора в края на 2022 година, след като излежа присъда от шест години. Според прокуратурата има съществени прилики в механизма на извършване на двете престъпления.

„И в двата случая говорим за нападение с нож, с идентична дължина, като първите удари са насочени към шията“, каза Трифонова. По отношение на психичното състояние на обвиняемия, тя уточни, че то тепърва ще бъде обект на съдебни експертизи. От своя страната защитата посочи, че Иванов страда от умствена изостаналост и има издатен ТЕЛК.

Бащата на Никол със своя версия, оставиха Иван в ареста

Първоначално в съдебната зала обвиняемият заяви, че иска да остане в ареста, тъй като се страхува от бодигарда на нападнатата жена. Впоследствие обаче настоя да бъде пуснат под домашен арест в дома на баща си.

„Съжалявам за това нещо", каза той.

По делото бяха приобщени нови материли, а именно протоколи от разпити, медицинска експертиза, както и протокол от разпонзаването на извършителя от страна на пострадалата.