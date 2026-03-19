На второ четене: НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

19 март 2026, 15:39
Източник: БТА

П арламентът прие на второ четене Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Обществен транспорт e превозът на пътници, който се предоставя регулярно, извършва се за чужда сметка или срещу заплащане и/или икономическа облага и отговаря на определени минимални стандарти за качество. Обществен транспорт е превозът на пътници с железопътен, автомобилен, морски и въздушен транспорт, с трамвай или метро и с кораби между граничните пунктове на българския и румънския участък на р. Дунав, се казва в приетите текстове.

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ, която е част от Интелигентната система за управление на обществения транспорт. Изграждането на системата е в изпълнение на НПВУ, който предвижда като част от приемането на нова законодателна рамка за въвеждане на единна Национална транспортна схема да бъде въведен и единен превозен документ (т.нар. Single Ticket).  

В законопроекта е предвидено и министърът на транспорта и съобщенията да утвърждава Националната транспортна схема, която включва координирани помежду им разписания по редовни линии за превоз на пътници с железопътен транспорт, с автомобилен транспорт, с въздушен транспорт и превоз на пътници по вътрешни водни пътища или морски каботаж. Предвижда се разписанията на влаковете в Националната транспортна схема да са основа за планирането и изготвянето на общата, междуобщинските и общинските транспортни схеми.

Разписанията за превоз на пътници се изготвят по начин, осигуряващ възможност за прекачване на пътници, с време за престой, не повече от 15 минути в точките за прекачване. При превоз на пътници с железопътен транспорт отвеждащият транспорт следва да бъде на интервал не повече от 20 минути след пристигане на влака, а довеждащият транспорт е на интервал не по-малко от 30 минути преди отпътуване на влака, приеха още депутатите. Предвижда се Националната транспортна схема да се актуализира най-малко веднъж годишно, както и при съществена промяна в социално-икономическите условия, транспортното търсене или технологичното развитие.

Кметове на общини изграждат и дават възможност за използване на публично достъпни зарядни станции за бързо зареждане с мощност минимум 22 kW, одобриха народните представители. Окончателната редакция на този текст беше направена в пленарната зала от председателя на парламентарната комисия по транспорт и съобщения Кирил Добрев ("БСП - Обединена левица"). Първоначално се предлагаше кметовете да осигуряват изграждането на зарядни станции.

В общини с население над 5000 души трябва да има минимум една зарядна станция, в градове до 100 000 души - минимум три зарядни станции, в такива с население над 100 000 души - минимум пет, а в градове с над 300 000 души - минимум десет зарядни станции, предвиждат приетите текстове.

При възлагането на задължение за извършване на обществени услуги за превоз на пътници е предвидено да се определят ключови показатели за ефективност, в т.ч. точност, редовност, достъпност за хора с увреждания и хора с намалена подвижност, чистота, удовлетвореност на пътниците, произшествия и инциденти, енергийна ефективност, въглеродни емисии, жалби и рекламации. За измерване на показателите за ефективност възложителите ще определят и прилагат система "бонус-малус", която се използва за коригиране на размера на разумната печалба. Изрично е посочено, че размерът на разумната печалба е между 5% и 10%. 

Отхвърлено беше предложението на Кирил Добрев при възлагане на задължения за извършване на услуги от общ икономически интерес за превоз на пътници възложителите да включват в условията на договора социални критерии, един от които е прилагане на колективни трудови договори от превозвача.

Този закон (с изключение на някои текстове) влиза в сила в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник", приеха депутатите.  

След гласуването в пленарната зала Кирил Добрев отбеляза, че този закон е приет в последната минута, защото в ресорната комисия са създали добър работен климат. Още през 2022 г. България се съгласява да приеме определени закони по НПВУ, за да получи дадени средства, но от тогава досега са минали четири години, посочи той. По думите му България трябва да спре да функционира като студент, който си пише и предава курсовата работа в последния момент. България има нужда от законодателство не в последния момент, а от работещи решения, посочи Добрев. 

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов благодари на народните представители за труда по този закон. Той отбеляза, че законът е бил тежък и много министри преди него не са успели да го придвижат в парламента.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Ключови показатели за ефективност Зарядни станции Транспортни разписания Законопроект за обществен транспорт Национален план за възстановяване Единен превозен документ Национална транспортна схема Парламент Общински зарядни станции
biss.bg
7 очарователни кучета с къси крака

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
