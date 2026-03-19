Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

А рабските държави публикуваха съвместно изявление в отговор на атаките на Иран, след среща на външните министри, проведена в сряда в Рияд, пише BBC .

В срещата участваха представители на Бахрейн, Кувейт, Ливан, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други държави от региона.

Qatar, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Türkiye and the UAE issued a joint statement calling on Iran "to immediately halt its attacks” after holding a meeting in Riyadh.



🔴 LIVE updates: https://t.co/auZxF2qHXL pic.twitter.com/s6XHT5GvwW — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 19, 2026

В изявлението си те осъждат "умишлените атаки" на Иран, които по думите им са били насочени срещу жилищни райони, гражданска инфраструктура и дипломатически обекти. Според тях подобни действия не могат да бъдат оправдани "под никакъв предлог".

Страните подчертават и правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации.

🇸🇦🇺🇸🇮🇱🇮🇷 Arab nations issue strong warning amid Iran conflict



After weeks of escalating Iranian strikes across the Gulf, several Arab countries say their patience is running out. Saudi Arabia’s Foreign Minister has warned that continued attacks on GCC nations could trigger… pic.twitter.com/rFByTgz9Pf — Voodoo Tradings (@TrainingsVoodoo) March 19, 2026

В документа се отправя призив към Иран "незабавно да прекрати атаките си", да спазва международното право и "принципите на добросъседство", както и да се въздържа от "мерки или заплахи", насочени към затваряне на Ормузкия проток.

Арабските държави също така осъждат "агресията" на Израел срещу Ливан и това, което определят като негова "експанзионистична политика в региона".