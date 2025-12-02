Свят

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност заради кризата в отношенията с Венецуела

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел

2 декември 2025, 07:14
Тръмп свиква Съвета за национална сигурност заради кризата в отношенията с Венецуела
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп свиква заседание на Съвета за сигурност на фона на задълбочаващата се криза в отношенията с Венецуела. Това съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

През последните месеци САЩ извършиха няколко смъртоносни удара в Карибския басейн срещу лодки, заподозрени в наркотрафик.

Венецуела: Тръмп отправя колониална заплаха и агресия

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел, докато Каракас категорично отхвърля обвиненията и твърди, че целта на САЩ е да свалят Мадуро и да овладеят контрола над венецуелския петрол.

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Белият дом заяви също, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е упълномощил адмирал Франк Брадли да проведе операциите, при които през септември бяха убити 11 души на венецуелски кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици.

Левит уточни, че адмиралът е одобрил и втори удар по плавателния съд и е имал пълното право да го направи.

