Тръмп след разговора със Зеленски: Време е да сложим край на тази война

Н а пресконференция след срещата в Хага с украинския му колега Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "много изненадан" от руския лидер Владимир Путин, и смята, че той е бил "подведен".

Президентът на САЩ отбеляза, че срещата му със Зеленски е била "много приятна", въпреки че са "имали някои трудни моменти" в миналото, предава "Фокус".

"Исках да знам как е той“, коментира Тръмп..

Освен това американският лидер отбеляза, че след срещата си е направил заключение относно Зеленски.

"Мисля, че той би искал да види край на това (войната на Русия срещу Украйна - бел. ред.). И аз искам. Мисля, че... това, което научих от срещата, беше, че той би искал това да приключи. Мисля, че това е чудесен момент да го приключим. Ще говоря с Владимир Путин и ще видя дали можем да сложим край на войната", заяви Тръмп.

Разговорът между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп продължи около 50 минути.

Тръмп посочи още, че е възможно Путин да има териториални амбиции извън Украйна.

"Знам едно нещо, той би искал да се спре с тази война. Той би искал да се измъкне от това нещо, то е бъркотия за него", заяви президентът на САЩ.

"Всъщност съм много изненадан. Мислех, че би трябвало да сме я разрешили лесно," коментира Тръмп за войната в Украйна.

Преди това Зеленски разкри подробности от днешния му разговор с Тръмп по време на срещата на върха на НАТО.

"Добра среща с президента на САЩ в Хага. Поздравих президента Тръмп за успешната операция в Близкия изток.. Важно е да се отбележи, че действията на САЩ отслабиха не само ядрената им програма, но и производството им на дронове. Ще следим ситуацията", написа украинският държавен глава в X.

Двамата лидери също така са обсъдили, по-специално, закупуването на американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които да защитават украинските градове.

Зеленски подчертал, че Украйна е готова да закупи това оборудване и да подкрепи американските производители на оръжие. Двамата са обсъдили и евентуално съвместно производство на дронове.

''Обсъдихме с президента защитата на нашите хора, най-вече закупуването на американски системи за противовъздушна отбрана, които да покриват нашите градове, нашите хора, църкви и инфраструктура. Украйна е готова да закупи това оборудване и да подкрепи американските производители на оръжие. Европа може да помогне,'' поясни Зеленски.

Украинският президент също така е разказал на Тръмп за неотдавнашните срещи между делегацията на Украйна и Русия в Истанбул.

"Разказах на президента и за срещите на техническия екип в Истанбул и за размяната на затворници и мъртви. Русия ни предаде телата на собствените си загинали. В момента в Киев се провеждат проверки за намиране на техни роднини. Говорихме за ситуацията на бойното поле. Путин определено не печели. Представих на президента фактите за това, което наистина се случва на място", посочи Зеленски.

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.



I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to…