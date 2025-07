Тръмп нарече плановете на Мъск за нова партия "абсурдни"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече плановете на Илон Мъск да създаде нова политическа партия абсурдни и заяви, че милиардерът може да се забавлява с новия си проект, но Америка функционира най-добре в рамките на двупартийна система, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Илон Мъск напуска правителството на Тръмп)

Ден след като Мъск ескалира конфликта си с Тръмп и обяви създаването на нова политическа партия в САЩ, журналисти помолиха президента републиканец да коментира това развитие преди да се качи на борда на „Еър Форс Уан“ в Мористаун, Ню Джърси, от където се връщаше във Вашингтон след посещение в близкия голф клуб.

„Мисля, че е абсурдно да се създава трета партия. Имаме огромен успех с Републиканската партия. Демократите са загубили посоката си, но винаги е имало двупартийна система и мисля, че създаването на трета партия само води до объркване“, каза Тръмп пред репортерите. „Изглежда, че системата наистина е създадена за две партии. Третите партии никога не са работили, така че той може да се забавлява с това, но мисля, че е абсурдно“, добави президентът.

When asked about Elon Musk announcing the formation of a new political party, US President Donald Trump said that "he can have fun with it," but added that he found the idea "ridiculous." #AmericaParty #elonmuskparty #TruthSocial pic.twitter.com/BJApCyZjNV