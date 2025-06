Коя е сестрата на Грета Турнберг? Неразказаната история на Беа Ернман

О блечена в червени мрежести чорапи и корсет, тя излъчваше самоувереност, докато изпълняваше дързък танц пред камерата, включително впечатляващ шпагат, демонстрирайки артистичните си умения. Това беше кадърът, публикуван снощи от 19-годишната Беа Ернман – без сянка на тревога, въпреки че по същото време по-голямата ѝ сестра, Грета Тунберг, бе задържана от израелските власти след като тяхната „Флотилия на свободата“ беше прихваната по пътя си към Газа с хуманитарна помощ.

Greta's little-known sister steps out of the shadows: Singer, 20, has changed her name and created a racy new image - after 'suffering' from the attention on her controversial sibling https://t.co/I1iV7cNgAA