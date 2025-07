Тръмп кацна в Шотландия - обяви, че ще се срещне с "високоуважавана жена"

А мериканският президент Доналд Тръмп пристигна в Шотландия, предаде Ройтерс. Посещението в личното му имение в Торнбъри е от частен характер, но освен голф ще включва и двустранни разговори, уточни световната агенция.

"Ще се срещна с много хора, включително и с лидер на ЕС", каза Тръмп, след като слезе от самолета си на летище Престуик.

President Trump has LANDED in Scotland with tons of people cheering.



America is RESPECTED Again





Евентуалната "сделка с Европейския съюз би била най-крупната" му досега, откакто е президент на САЩ за втори мандат (от 20 януари тази година), ако "бъде постигната", каза американският държавен глава при пристигането си.

Тръмп заяви пред представители на медиите след кацането, че по време на петдневната си визита ще посети двете си голф имения и ще се срещне с британския министър-председател Киър Стармър и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която нарече "високоуважавана жена", информира Ройтерс.

След като бе приветстван на летището от стотици свои поддръжници, американският държавен глава повтори казаното на тръгване от САЩ, че шансовете за търговска сделка с ЕС са "50 на 50". Той уточни, че все още има "спорни моменти" с Брюксел по "може би двайсет различни неща", посочи Ройтерс.

President Trump arrived in Scotland earlier and was greeted by MASSIVE crowds.



He will visit his Turnberry and Menie golf resorts, open a new course, and meet PM Starmer and EU officials to push lucrative trade deals.



Always working for the American people!

Тръмп каза, че срещата му със Стармър ще бъде не толкова работна, колкото да отпразнуват търговското споразумение, която вече бе договорено между двете държави. "Това е страхотна сделка и за двете страни", обяви Тръмп.

Той обяви и че чака с нетърпение срещата си с първия министър на Шотландия Джон Суини, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

"Шотландският лидер е добър човек, чакам с нетърпение да се срещна с него", заяви американският президент, добавяйки, че "много обича Шотландия".



Scotland

UK

Thousands of Scottish patriots rally to welcome President Donald Trump to Scotland.



on the tarmac in Glasgow, Scotland, he made some important statements :



"On immigration, you better get your act together or you're not going to have a Europe…

Самият Суини заяви пред Пи Ей Мидия, че срещата с Тръмп ще бъде "възможност да се говори за Шотландия по същество" по отношение на търговския оборот например.

"Със сигурност има и международни въпроси, по които хората в Шотландия имат мнение и желаят то да бъде изказано от първия министър", посочи ръководителят на шотландското правителство.

"Отнася се до ситуацията в ивицата Газа и непоносимото човешко страдание там", обърна внимание Джон Суини.

