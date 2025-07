Тръмп налага 50% мито върху медта

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в 50% мито върху медта, като заяви в социалните медии, че то ще влезе в сила от 1 август и че решението е взето след оценка на националната сигурност, предаде Ройтерс.

„Медта е необходима за полупроводници, самолети, кораби, боеприпаси, центрове за данни, литиево-йонни батерии, радарни системи, системи за противоракетна отбрана и дори хиперзвукови оръжия, от които изграждаме много“, заяви Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Тръмп изпълни заканите си за митата върху вноса от Канада, Мексико и Китай

По-рано Тръмп сигнализира, че налага нови мита върху медта, което доведе до рекордно високи цени на фючърсите на суровината на американските борси.

Тръмп заяви сега, че е получил „солидна“ оценка на националната сигурност, която заключава, че тарифите са необходими за защита на производството на САЩ на стока, която е критична за редица индустрии.

