Тръмп: ЕС е по-лош от Китай

П резидентът на САЩ отправи остри търговски нападки срещу Брюксел, докато се съгласи да охлади тарифната война с Пекин, пише Politico .

(Във видеото: Доналд Тръмп намекна, че може да въведе нови мита за внос в САЩ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Европейският съюз е по-лош от Китай, само няколко часа след като Вашингтон и Пекин се договориха взаимно да намалят наказателните си мита и да деескалират търговската си война.

„Европейският съюз е в много отношения по-лош от Китай, ясно ли е?“ каза Тръмп, нападайки блока. „Ще видите. Всички карти са в нашите ръце. Отнасят се към нас изключително несправедливо.“

Временно търговско примирие между САЩ и Китай

Въпреки няколкократни опити за преговори с Вашингтон с цел премахване на митата, наложени от Тръмп върху европейски стоки, ЕС все още не е постигнал пробив.

Коментарите на Тръмп бележат рязка промяна спрямо топлите му думи за председателя на Европейската комисия от миналата седмица, когато похвали Урсула фон дер Лайен като „фантастична“ и изрази надежда двамата да се срещнат скоро.

Макар Тръмп вече да се е срещал с редица европейски лидери, фон дер Лайен все още не е договорила своя среща с него – миналата седмица тя заяви, че би се срещнала с американския президент само ако има „конкретен“ търговски пакет, който може да бъде предмет на преговори.

