Привърженици на Брекзит ликуват заради "бедствието" в търговското споразумение на Тръмп с ЕС

Д окато споразумението с ниски мита между Великобритания и САЩ е бонус от Брекзит, победата над Европа може да не е това, от което Киър Стармър има нужда, пише Politico .

Доминик Къмингс, бунтарският бивш съветник на Борис Джонсън и архитект на кампанията за Брекзит, днес има други приоритети.

Но в понеделник той прекъсна потока си от пророчества за имиграцията, цензурата и провалите на политическия елит, за да отбележи колко ужасна е сделката за търговия, която Европейският съюз е сключил с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Благодарение на Брекзит сме извън това унизително бедствие за ЕС - и за още много такива, които предстоят", написа Къмингс в публикация в X, която започна с две емоджита на клоуни.

За човек, известен с пъстър език и ненаситна склонност да хули бившите си колеги, тази демонстрация на злорадство изглеждаше донякъде безстрастна. Може би защото нямаше смисъл да прекалява, предвид колко зле бе приета сделката в самия Европейски съюз.

Търговското споразумение, което Брюксел постигна с Тръмп в неговото голф игрище в Търнбери, дори не бе представено като триумф от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го договори. Най-доброто, което успя да каже, бе, че то "създава сигурност в несигурни времена".

Особено унизително за европейците бе, че според числата ЕС, при изходна митническа ставка от 15% за износ към САЩ, е постигнал по-лош резултат от пост-Брекзит Великобритания, която договори по-ниска ставка от 10% върху стоките, продавани на американския пазар. Освен това (а ЕС няма да наложи мита върху вноса от САЩ), Брюксел се ангажира страните членки да изразходват стотици милиарди евро за американска енергия и отбранителни доставки.

Френският премиер Франсоа Байру определи сделката като "тъмен ден" и оплака капитулацията на Комисията. Коментатори се оплакаха, че ЕС не е проявил достатъчно твърдост и е трябвало да отвърне на заплахите на Тръмп с мита, за да покаже сила, която той евентуално би уважил.

Но канцлерът на Германия Фридрих Мерц надделя с призивите си за бързо споразумение, отказвайки да изложи на риск индустриално ориентираната си икономика с трансатлантическа търговска война. "Моля, нека намерим решение бързо", каза той в Брюксел преди месец. За Мерц старата мантра на привържениците на Брекзит, "лоша сделка е по-лоша от никаква сделка", очевидно не важеше.

Макар юридическите детайли на споразумението с Тръмп все още да се изясняват, за някои в ЕС най-горчивото бе, че изглежда Великобритания е постигнала по-добри условия. "Изглежда получихме по-лоши условия от Обединеното кралство", каза Брандо Бенифей, италиански евродепутат и председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията със САЩ. "Това не е добър старт."

Въпросът, който европейските служители не искат да си зададат, е дали трансатлантическият натиск на Тръмп върху търговията не се оказа, повече от всяко друго събитие в последните пет години, моментът, в който Брекзит най-сетне се изплати.

В Лондон правителството на лейбъриста Киър Стармър бе дипломатично в тона си, но ясно подчерта публично, че свободата на Великобритания да води самостоятелна търговска политика извън орбитата на ЕС е била голямо предимство в преговорите с Тръмп.

Но европейски дипломати неофициално възразиха, че едва ли има икономист, който да твърди, че малко по-добро митническо споразумение с Тръмп може да компенсира дългосрочната икономическа щета от Брекзит.

Според независимите анализатори на Министерството на финансите на Обединеното кралство, Службата за бюджетна отговорност, излизането от ЕС ще намали дългосрочната производителност с 4%, а както износът, така и вносът ще са с около 15% по-ниски, отколкото ако страната бе останала в блока.

В Европа обаче неубедителната американска сделка накара някои да преосмислят критиките си към усилията на Великобритания.

През май ЕС отхвърли споразумението, което британският премиер бе договорил. "Не се интересуваме от такъв тип договор - искаме смислени преговори със САЩ", каза тогава един европейски дипломат, определяйки британската сделка като "лист хартия без реално значение".

Други бяха още по-категорични, заявявайки, че няма да приемат споразумение от типа на това, сключено от Лондон. "Ако ЕС получи това, което Великобритания получи от САЩ, ще има ответни мерки", заяви шведският министър на търговията Бенямин Доуса преди два месеца.

В изявление за Politico тази седмица Доуса призна, че сделката на фон дер Лайен може би е най-доброто, което е било възможно да се постигне, макар и без ентусиазъм. "Това споразумение няма да направи никого по-богат, но е може би най-малкото лошо от лошите варианти", каза той.

Преговорите със САЩ се развиха толкова зле, че дори френският президент Еманюел Макрон призна на среща на върха миналия месец, че би приел 10-процентно мито по британски модел, ако това е най-доброто, което Тръмп предлага. Но докато Макрон предпочиташе да изчака за по-добри условия, поне публично не очакваше да получи по-лоши от тези на Великобритания.

Що се отнася до германеца Мерц, той заяви, че "повече просто не беше възможно". Ала поглед отвъд Ламанша подсказва, че това не е задължително вярно.

​От самото начало той реши, че иска бързи преговори с Тръмп, и успя да издейства по-добри първоначални параметри именно защото разговорите започнаха навреме. Това не е изцяло вина на Европа, месеци наред Тръмп отказваше дори да вдигне телефона на фон дер Лайен.

"Съвсем очевидно е, че Тръмп не понася ЕС", каза Ананд Менън, професор по европейска политика в Кингс Колидж, Лондон. "Има слабост към Великобритания, очевидно има слабост и към Киър Стармър."

