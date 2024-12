Макрон посрещна Тръмп в Елисейския дворец

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Елисейския дворец, където беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон, предадоха световните агенции.

Това е първата визита на Тръмп зад граница, откакто спечели президентските избори в САЩ на 5 ноември.

В Елисейския дворец републиканецът беше приет с пълни почести, включващи и посрещане с френската републиканската гвардия.

Macron welcomes Trump at the Élysée Palace ahead of the official re-opening of Notre-Dame in Paris#Macron #Trump



