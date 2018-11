Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "много обиден" на френския президент Еманюел Макрон. Причинта е изказването н Макрон, че Европа трябва да създаде своя армия, за да се брани от потенциалните си врагове, вкл. САЩ.

"Много обидно, но може би Европа първо трябва да плати своя справедлив дял в НАТО, която САЩ субсидират извънредно много", написа в "Туитър" американският президент малко преди пристигането си на летище Орли в Париж.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!