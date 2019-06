П резидентът на САЩ Доналд Тръмп официално откри във вторник кампанията си за втори мандат на президентските избори през 2020 г., обещавайки да запази Америка велика, съобщиха световните агенции.

"Официално откривам кампанията си за втори мандат", заяви републиканецът пред близо 20 000 свои привърженици, събрали се в спортна зала в Орландо, щата Флорида.

"Ако искате да приключите с тази корумпирана система веднъж завинаги, елате на 3 ноември и гласувайте, гласувайте, гласувайте". Напомняйки за победата си на президентските избори през 2016 г., Тръмп заяви: "Един път го направихме и сега ще го повторим. И този път ще доведем нещата до край".

"Ние ще продължим да правим Америка отново велика и после наистина ще запазим Америка велика", увери Тръмп.

"Още четири години! Още четири години!", подемаха често събралите се в залата, които освиркваха всяко споменаване на "фалшивите новини", Хилари Клинтън, Барака Обама или разследването на специални прокурор Робърт Мълър за руска намеса в президентските избори от 2016 г., отбелязва Франс прес.

Още в началото на речта си президентът похвали доброто състояние на американската икономика. "Нашата страна напредва, процъфтява, сега е в пълен растеж, лети към нови невероятни върхове", каза Тръмп. "Целият свят завижда на нашата икономика, която е може би най-добрата икономика в историята на страната ни", добави той под бурните овации на привърженици си в зала "Амуей център".

В речта си Тръмп обрисува тревожна картина на това, как ще изглежда животът ако той загуби изборите догодина, отбелязва Асошиейтед прес. Той обвини критиците си в "неамериканско поведение" и уверявайки тълпата, че демократите "искат да ви унищожат, искат да унищожат нашата страната такава, каквато я познаваме". По думите на Тръмп, демократите радикално ще променят Съединените щати и ще се опитат да легализират мигрантите, влизащи през южната граница, за да могат те да гласуват и да засилят политическата база на Демократическата партия, предаде Ройтерс. Президентът се оплака, че е бил "изложен на атаки още от първите дни" на управлението си от "медии, съобщаващи фалшиви новини" и "незаконен лов на вещици".

