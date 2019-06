А мериканският президент Доналд Тръмп посрещна полския си колега Дуда с авиошоу над Белия дом и куп ласкави думи. От срещата стана ясно, че в Полша ще бъдат изпратени още 1000 американски войници. Всичко това обаче си има своята цена, пише „Дойче веле” (Deutsche Welle). Вижте във видеото кадри от посещението на Тръмп в Полша миналата година.

САЩ засилват военното си присъствие в Полша. Американците смятат да изпратят там допълнително 1000 свои военнослужещи. По този начин броят на американските войници в източноевропейската страна ще се увеличи до около 5 500.

Решението на президента Тръмп обаче не задоволи изцяло очакванията на поляците. В Полша явно няма скоро да бъде изградена голяма и постоянна военна база по името „Форт Тръмп”, която да може да си съперничи по значимост с германската в Рамщайн.

Вместо това е предвидено на полска територия да бъде създадена мрежа от по-малки логистични военни бази и складове за тежки оръжия, които в случай на военна опасност да улеснят бързото прехвърляне на войски.

