Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска "грандиозна сделка"

Според вицепрезидена на САЩ в хода на състоялите се в края на миналата седмица преговори в Пакистан е бил постигнат "огромен напредък"

15 април 2026, 07:14
Накратко: Германия с нови правила за мъжете – разрешение за престой в чужбина и задължителни въпросници
Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания
Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан
Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан
FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария
Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон
Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран
Aмериканската армия блокира иранските пристанища

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва и добави, че президентът Доналд Тръмп не иска просто "малко споразумение", а "грандиозна сделка" с Ислямската република, предаде ДПА. 

"Точно сега спирането на огъня се спазва", каза Ванс при участието си в събитие, организирано от консервативната организация "Повратна точка САЩ" (Turning point USA) в щата Джорджия.

По думите на Ванс в хода на състоялите се в края на миналата седмица преговори между САЩ и Иран в Пакистан е бил постигнат "огромен напредък".

"Но причината, поради която сделката все още не е сключена, е, че президентът наистина иска споразумение, при което Иран да не разполага с ядрено оръжие", обясни Ванс. Той подчерта, че Иран не трябва да спонсорира терористични организации и че Тръмп иска да сключи споразумение, съгласно което "иранският народ ще може да се развива, да просперира и да се включи в световната икономика".

Според телевизия CNN Ванс вероятно ще оглави американската делегация и при евентуален втори кръг от преговори с Иран. 

По-рано във вторник Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че преговорите с Ислямската република могат да бъдат подновени в близките дни. 

Неуспешните разговори през уикенда в Исламабад доведоха до решение на Вашингтон да наложи блокада на иранските пристанища.

По информация на представители на Пакистан, Иран и държави от региона на Персийския залив, преговорните екипи на САЩ и Иран могат да се върнат на масата за диалог още по-късно тази седмица. Високопоставен източник от Техеран обаче уточнява, че към момента няма фиксирана конкретна дата за срещата.

Очакванията за възобновяване на дипломатическите усилия вече оказват влияние върху пазарите. Цените на петрола се стабилизират и в началото на азиатската търговия остават значително под границата от 100 долара за барел.

Междувременно повече от дузина американски военни кораби, подкрепени от около 10 хиляди военнослужещи, участват в блокадата на иранските пристанища. Ограниченията възпрепятстват движението на кораби към и от страната и оказват сериозен натиск върху икономиката ѝ, като я лишават от ключови приходи.

Източник: БТА/Николай Велев    
Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед

Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска "грандиозна сделка"

Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до летище „Васил Левски“ – София

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

САЩ нанесе удар в Тихия океан, убити са четирима души.

Светла сряда е, какво повелява традицията

Нова автобусна линия в София тръгва от днес

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Тръмп намекна за преговори с Иран в следващите два дни

Зеленски: САЩ нямат време за Украйна заради Иран

Русия ще брани руските граждани в чужбина с армия

Четири автомобила изгоряха пред блок в Русе

Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

