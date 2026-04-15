Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска "грандиозна сделка"

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва и добави, че президентът Доналд Тръмп не иска просто "малко споразумение", а "грандиозна сделка" с Ислямската република, предаде ДПА.

"Точно сега спирането на огъня се спазва", каза Ванс при участието си в събитие, организирано от консервативната организация "Повратна точка САЩ" (Turning point USA) в щата Джорджия.

"Не си играйте със САЩ": Джей Ди Ванс с предупреждение към Техеран

По думите на Ванс в хода на състоялите се в края на миналата седмица преговори между САЩ и Иран в Пакистан е бил постигнат "огромен напредък".

"Но причината, поради която сделката все още не е сключена, е, че президентът наистина иска споразумение, при което Иран да не разполага с ядрено оръжие", обясни Ванс. Той подчерта, че Иран не трябва да спонсорира терористични организации и че Тръмп иска да сключи споразумение, съгласно което "иранският народ ще може да се развива, да просперира и да се включи в световната икономика".

Според телевизия CNN Ванс вероятно ще оглави американската делегация и при евентуален втори кръг от преговори с Иран.

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

По-рано във вторник Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че преговорите с Ислямската република могат да бъдат подновени в близките дни.

Неуспешните разговори през уикенда в Исламабад доведоха до решение на Вашингтон да наложи блокада на иранските пристанища.

По информация на представители на Пакистан, Иран и държави от региона на Персийския залив, преговорните екипи на САЩ и Иран могат да се върнат на масата за диалог още по-късно тази седмица. Високопоставен източник от Техеран обаче уточнява, че към момента няма фиксирана конкретна дата за срещата.

Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Очакванията за възобновяване на дипломатическите усилия вече оказват влияние върху пазарите. Цените на петрола се стабилизират и в началото на азиатската търговия остават значително под границата от 100 долара за барел.

Междувременно повече от дузина американски военни кораби, подкрепени от около 10 хиляди военнослужещи, участват в блокадата на иранските пристанища. Ограниченията възпрепятстват движението на кораби към и от страната и оказват сериозен натиск върху икономиката ѝ, като я лишават от ключови приходи.